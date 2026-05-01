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Hindi Newsक्रिकेटW W W W W W W: क्रिकेट इतिहास का सबसे खूनी स्पेल! 1 रन देकर कर डाले 7 शिकार...त्राहि-त्राहि करते रहे बल्लेबाज

W W W W W W W: क्रिकेट इतिहास का सबसे 'खूनी' स्पेल! 1 रन देकर कर डाले 7 शिकार...'त्राहि-त्राहि' करते रहे बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट  में एक खूंखार बॉलर ने 32 गेंदों में ऐसी आग उगली कि विरोधी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. उसने सिर्फ 1 रन देकर 7 बल्लेबाजों का शिकार किया. आज से 33 साल पहले हुए इस चमत्कार में बल्लेबाज 'त्राहि-त्राहि' करते नजर आए थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 01, 2026, 06:43 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

Unique Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास करीब 150 साल पुराना है. इस फॉर्मेट में कई यादगार स्पेल फेंके गए हैं, लेकिन आज से ठीक 33 साल पहले एक ऐसा खूनी स्पेल डाला गया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. एक घातक गेंदबाज की कातिलाना बॉलिंग के सामने दिग्गजों से सजी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी.

ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के दिग्गज कर्टली एम्ब्रोस थे, जिन्होंने 1992/93 में जो किया, उसे आज भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए किसी डरावने सपने जैसा माना जाता है. पर्थ के मैदान पर खेले गए सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में एम्ब्रोस की गेंदों ने ऐसी आग उगली कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई.

32 गेंदों में मची 'तबाही'

पर्थ की उछाल भरी पिच पर एम्ब्रोस की हर गेंद बंदूक की गोली की तरह निकल रही थी. उन्होंने अपनी लंबाई और गति का ऐसा फायदा उठाया कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. अपने खूनी स्पेल में उन्होंने मात्र 32 गेंदों के अंतराल में सिर्फ 1 रन देकर 7 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया था. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे किफायती और मारक स्पेल में से एक माना जाता है.

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85-2 से 119 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया

हुआ ये था कि मुकाबले की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय 85 रन पर 2 विकेट खोकर मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन जैसे ही एम्ब्रोस ने अपना कहर बरपाना शुरू किया, तो कंगारू टीम की हालत खराब हो गई. देखते ही देखते पूरी टीम महज 119 रनों पर ऑल-आउट हो गई. एम्ब्रोस की गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के पास रहम की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था.

दिग्गज बल्लेबाजों का किया था शिकार

एम्ब्रोस की घातक बॉलिंग के सामने सबसे पहले दिग्गज मार्क वॉ (Mark Waugh) फंसे थे. वॉ के बाद एम्ब्रोस ने अनुभवी डेविड मून को पवेलियन भेजा. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर भी एम्ब्रोस की रफ्तार के सामने टिक नहीं सके. विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हीली को भी एम्ब्रोस ने अपना शिकार बनाया. तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज भी एम्ब्रोस की गेंद पर आउट हुए. एम्ब्रोस ने जो एंजेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया. महान स्पिनर शेन वॉर्न एम्ब्रोस के इस स्पेल के आखिरी शिकार बने थे. इस तरह उन्होंने कुल 7 बल्लेबाजों को बैक-टू-बैक पवेलियन भेजा था.

18 ओवर में 25 रन देकर 7 विकेट निकाले थे

उस पारी में कर्टली एम्ब्रोस ने 18 ओवर में 25 रन देकर 7 विकेट निकाले. इसमें 9 ओवर मेडन रहे और 7 विकेट निकाले. उन्होंने जो 7 विकेट निकाले, उस स्पेल में 32 गेंदें डालीं और सिर्फ 1 रन दिया. यह स्पेल टेस्ट इतिहास के सबसे खतरनाक स्पेल में गिना जाता है.

विंडीज की धमाकेदार जीत और सीरीज पर कब्जा

मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 119 रन बनाए थे. टीम ने बढ़िया शुरुआत की थी. पहले 2 विकेट पर स्कोर 58 रन था, लेकिन इसके बाद एम्ब्रोस स्पेल डालने आए और उन्होंने तबाही मचा दी. पूरी टीम 119 रनों पर सिमट गई. फिर विंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में 322 रन बोर्ड पर लगा दिए. दूसरी पारी में कंगारू टीम 178 रन बना सकी थी. दूसरी पारी में एम्ब्रोस ने 2 विकेट दूसरी पारी में भी निकाले थे. वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला एक पारी के अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया था.

ये भी पढ़ें: 3 ओवर में ठोका शतक... दुनिया में सिर्फ इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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