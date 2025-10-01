6996 रन और 29 शतक... पूरे करियर में कभी 'नर्वस नाइंटीज' नहीं हुआ दिग्गज, सदियों अमर रहेगा ये महारिकॉर्ड

Unique Cricket Record: क्रिकेट में रिकॉर्डबुक की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर के 100 शतक, डॉन ब्रैडमैन का 99+ का औसत या मुरलीधरन के विकेटों के महारिकॉर्ड की बात होती है. लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो. हम आज आपको ऐसे ही महारिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं. एक ऐसा रिकॉर्ड जो सदियों तक अमर रह सकता है. क्रिकेट के खेल में जो बल्लेबाज लंबे समय तक देश के लिए खेलता है तो कम से कम एक नर्वस नाइंटीज होना लाजमी है. लेकिन एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने अपने करियर में लगभग 7 हजार रन ठोक डाले और कभी 90-100 के बीच नहीं डगमगाया.

कौन है ये बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के डॉन की, जिन्होंने अपने करियर में दोहरे शतक से लेकर औसत तक कई अटूट रिकॉर्ड कायम किए. क्रिकेट जैसे खेल को दोबारा इस स्तर का बल्लेबाज मिलना नामुमकिन होगा. डॉन ब्रैडमैन के नाम औसत और दोहरे शतकों के अलावा नर्वस नाइंटीज न होने का रिकॉर्ड भी कायम है. वह कभी शतक ठोकते समय नर्वस नाइंटीज का शिकार नहीं हुए. टेस्ट करियर में 5 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो बिना आउट हुए 6696 रन ठोककर वो बिना नर्वस नाइंटीज हुए, ऐसा करने वाले ब्रैडमैन इकलौते बल्लेबाज हैं.

89 पर हुए थे आउट

ब्रैडमैन शतक के सबसे करीब 89 पर आउट हुए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1948 में इतने रन बनाए थे और आउट हो गए थे. हालांकि, शतक के बाद दोहरे शतक और तिहरे शतक से ब्रैडमैन चूके हैं. 5000 से ज्यादा रन ठोकने वाले बल्लेबाजों में कुछ महारथी और भी हैं जिन्होंने ये दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इनमें से एक नाम अजहरुद्दीन का भी देखने को मिलता है.

अजहर के नाम ये रिकॉर्ड

मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अपने 99 टेस्ट मैचों में 6215 रन बनाए और महज एक बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए थे. दिसंबर 1994 में नागपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वह 97 रन पर आउट हो गए थे. इसके अलावा माइकल वॉन भी थे जिन्होंने 5719 टेस्ट रन बनाए थे और कभी शतक वाले नर्वस नाइंटीज से नहीं चूके. 5200 रन बनाने वाले इयान बाथम भी इस लिस्ट में हैं. एक बार शतक के नर्वस नाइंटीज होकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड यूनिस खान के नाम है. उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट रन (10,099) बनाए. वैली हैमंड (7249), क्रिस गेल (7215) और ग्रेग चैपल (7110) ने भी अजहरुद्दीन से ज़्यादा रन बनाए. ऐसे में अजहर काफी नीचे नजर आते हैं.