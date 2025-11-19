इंग्लिश फैंस को पर्थ टेस्ट से पहले मिली गुड न्यूज... फिट हुआ खूंखार गेंदबाज, टीम इंडिया को दे चुका जख्म

The Ashes: एशेज का खुमार छा चुका है, 2 दिन बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में रण का आगाज होगा. इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. टीम में वो खूंखार गेंदबाज शामिल हो चुका है जिसने घरेलू सीरीज में भारत को तगड़े जख्म दिए थे. भारत-इंग्लैंड सीरीज में इस गेंदबाज की बहादुरी के चर्चे चारों तरफ देखने को मिले थे. इंजरी के चलते ये गेंदबाज कुछ समय के लिए टीम से बाहर रहा लेकिन अब एशेज से पहले कमबैक हो गया है.

मिली खेलने की इजाजत

हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के पेसर मार्क वुड की. भारत-इंग्लैंड सीरीज के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था इसके बावजूद वह मैदान में खेलने उतरे थे. अब वह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. मार्क वुड को खेलने की अनुमति मिल गई है, जो एशेज सीरीज के शुरुआती मुकाबले में नजर आ सकते हैं. इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ पांच तेज गेंदबाजों को शामिल किया है.

शोएब बशीर भी फिट

शोएब बशीर भी भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान इंजर्ड हुए थे. लेकिन अब फिट हैं. इंग्लैंड की ओर से 19 टेस्ट मुकाबलों में 68 विकेट हासिल कर चुके शोएब बशीर इस फॉर्मेट में 50 विकेट निकालने वाले सबसे युवा इंग्लिश गेंदबाज हैं. वह जुलाई 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं. उंगली में चोट की वजह से बशीर इंग्लैंड की टीम से बाहर रहे. इस पिच पर सूखापन है, जिससे बशीर एक प्रमुख दावेदार बन गए हैं.

कैसा है इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक?

सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहां गति और उछाल मिलने की उम्मीद है. ऐसे में मेहमान टीम केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति पर ही कायम रह सकती है. इंग्लैंड की संभावित टीम में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ी हैं, जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.