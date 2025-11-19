Advertisement
trendingNow13010296
Hindi Newsक्रिकेट

इंग्लिश फैंस को पर्थ टेस्ट से पहले मिली गुड न्यूज... फिट हुआ खूंखार गेंदबाज, टीम इंडिया को दे चुका जख्म

The Ashes: एशेज का खुमार छा चुका है, 2 दिन बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में रण का आगाज होगा. इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. टीम में वो खूंखार गेंदबाज शामिल हो चुका है जिसने घरेलू सीरीज में भारत को तगड़े जख्म दिए थे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

England Cricket Team
England Cricket Team

The Ashes: एशेज का खुमार छा चुका है, 2 दिन बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में रण का आगाज होगा. इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. टीम में वो खूंखार गेंदबाज शामिल हो चुका है जिसने घरेलू सीरीज में भारत को तगड़े जख्म दिए थे. भारत-इंग्लैंड सीरीज में इस गेंदबाज की बहादुरी के चर्चे चारों तरफ देखने को मिले थे. इंजरी के चलते ये गेंदबाज कुछ समय के लिए टीम से बाहर रहा लेकिन अब एशेज से पहले कमबैक हो गया है. 

मिली खेलने की इजाजत

हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के पेसर मार्क वुड की. भारत-इंग्लैंड सीरीज के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था इसके बावजूद वह मैदान में खेलने उतरे थे. अब वह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. मार्क वुड को खेलने की अनुमति मिल गई है, जो एशेज सीरीज के शुरुआती मुकाबले में नजर आ सकते हैं. इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के साथ पांच तेज गेंदबाजों को शामिल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोएब बशीर भी फिट

शोएब बशीर भी भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान इंजर्ड हुए थे. लेकिन अब फिट हैं. इंग्लैंड की ओर से 19 टेस्ट मुकाबलों में 68 विकेट हासिल कर चुके शोएब बशीर इस फॉर्मेट में 50 विकेट निकालने वाले सबसे युवा इंग्लिश गेंदबाज हैं. वह जुलाई 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेले हैं. उंगली में चोट की वजह से बशीर इंग्लैंड की टीम से बाहर रहे. इस पिच पर सूखापन है, जिससे बशीर एक प्रमुख दावेदार बन गए हैं.

ये भी पढ़ें.. शुभमन गिल की गर्दन ने बढ़ाई टेंशन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने दिया बड़ा अपडेट

कैसा है इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक?

सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा, जहां गति और उछाल मिलने की उम्मीद है. ऐसे में मेहमान टीम केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति पर ही कायम रह सकती है. इंग्लैंड की संभावित टीम में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स जैसे खिलाड़ी हैं, जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mark Wood

Trending news

'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा