IPL में 19 डक के 'दागी' का हाहाकार... कभी एक पैर पर ठोका दोहरा शतक, आज बना अफ्रीका के लिए घातक
SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का अंत रोमांचक अंदाज में हुआ. इस सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिली. अफ्रीकी टीम ने आखिरी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की सांसें अटका दी थीं, लेकिन अंत में IPL के दागी खिलाड़ी की प्रचंड फॉर्म ऐसी दिखी कि अफ्रीका जीत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:12 PM IST
SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का अंत रोमांचक अंदाज में हुआ. दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिली. अफ्रीकी टीम ने आखिरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की सांसें अटका दी थीं, लेकिन अंत में आईपीएल के दागी खिलाड़ी की प्रचंड फॉर्म ऐसी दिखी कि अफ्रीका जीत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई. जो खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज्यादा 19 डक का दाग लिए घूम रहा हो वही अपने देश के लिए खेलते हुए जीत का सबसे बड़ा हीरो भी साबित हुआ है. 

कौन है ये ऑलराउंडर?

ये कोई और नहीं विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली. आखिरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान था, लेकिन फिर क्रीज पर उतरे मैक्सवेल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया. यह पहली बार नहीं है जब मैक्सवेल ये फॉर्म देखने को मिली है, इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में चोटिल पैर से भी दोहरा शतक जमाकर टीम को जीत दिला दी थी. 

बराबरी पर थी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी. ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीकी टीम की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने हुंकार भरी. उन्होंने 125 रन की दमदार पारी से अकेले दम पर अफ्रीका को जीत दिलाकर 1-1 की बराबरी पर सीरीज रोकी. आखिरी मैच में भी ब्रेविस ने धमाकेदार अर्धशतक ठोका, लेकिन मैक्सवेल के सामने फीके नजर आए. उन्होंने महज 26 गेंद में 53 रन की पारी को अंजाम दिया.

मिचेल मार्श ने दी दमदार शुरुआत

अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रेविस की पारी के दम पर 173 रन का लक्ष्य रखा था. दूसरे छोर से मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत दी. सलामी बल्लेबाज ने महज 37 गेंद में 54 रन की पारी खेली. दूसरे छोर से कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही थी. लेकिन मैक्सवेल अलग मूड में बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने 36 गेंद में 62 रन की मैच विनिंग पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने महज 1 गेंद रहते मुकाबले को अपने नाम किया और सीरीज जीती. 

;