6, 6, 6, 6, 6.. ठोककर बना जीरो से हीरो, Asia Cup 2025 से हो सकता है गुमनाम, 'सिक्सर किंग' बनकर कमाया था नाम
6, 6, 6, 6, 6.. ठोककर बना जीरो से हीरो, Asia Cup 2025 से हो सकता है गुमनाम, 'सिक्सर किंग' बनकर कमाया था नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. सभी टीमों में तैयारियां जोरों पर हैं. भारतीय फैंस भी टीम इंडिया का स्क्वाड जानने के लिए बेताब हैं. टीम के ऐलान से पहले एक सभी के होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के युवा फिनिशर का पत्ता एशिया कप से कटने जा रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:07 PM IST
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. सभी टीमों में तैयारियां जोरों पर हैं. भारतीय फैंस भी टीम इंडिया का स्क्वाड जानने के लिए बेताब हैं. टीम के ऐलान से पहले एक सभी के होश उड़ा देने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के युवा फिनिशर का पत्ता एशिया कप से कटने जा रहा है. इस बल्लेबाज ने सिक्सर किंग के तौर पर अपनी पहचान बनाई और टीम इंडिया में खूब नाम कमाया. लेकिन फॉर्म के गिरते ग्राफ के चलते इस खिलाड़ी का पत्ता एशिया कप से साफ हो सकता है.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप टी20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को होने के संभावना है. इसमें बताया गया कि सेलेक्टर्स इसमें कुछ सख्त फैसले ले सकते हैं. आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल और यशस्वी जासवाल पर भी संशय बना हुआ है. वहीं, टीम इंडिया के और भी युवा खिलाड़ी रडार पर रहेंगे.

सिक्सर किंग का कटेगा पत्ता?

रिपोर्ट में बताया गया कि रिंकू सिंह को भी टॉप-15 से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. उन्होंने आईपीएल 2023 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में डेब्यू किया. लेकिन इसके बाद उनका ग्राफ गिरता नजर आया. हालांकि, उन्हें फिनिशर का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन टीम इंडिया में रिंकू उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. अब एशिया कप 2025 में उनका स्पॉट खतरे में नजर आ रहा है. आईपीएल 2024 और 2025 मं वह फ्लॉप नजर आए. 

कौन होंगे टॉप-5 बल्लेबाज?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप की बात करें तो रिंकू सिंह बाहर हो सकते हैं. वहीं, टॉप-5 बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (बल्लेबाज-विकेटकीपर), तिलक वर्मा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पंड्या का शीर्ष पांच में चयन तय है. एक पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने पीटीआई से कहा, 'अक्सर लोग कहते हैं कि इसे चुनना चाहिए या उसे चुनना चाहिए. लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि 'किसकी जगह'? श्रेयस अय्यर ने 180 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, लेकिन वह टॉप-4 चार में बल्लेबाजी करते हैं. उनके लिए जगह कहां है.'

जितेश की हो सकती है एंट्री

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे तो रिंकू की जगह पर संदेह नजर आ रहा है क्योंकि शीर्ष क्रम के कुछ बल्लेबाजों को उनकी उतनी जरूरत नहीं है. हम जायसवाल की बात ही नहीं कर रहे हैं.' यदि रिंकू के साथ समझौता भी कर लिया जाए, तब भी शिवम दुबे (क्योंकि नितीश रेड्डी के फिट होने की संभावना नहीं है) और जितेश शर्मा (दूसरे विकेटकीपर) टीम में होंगे, जो फिनिशर की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं.

 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Asia Cup 2025

