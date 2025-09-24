3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी... MI के विस्फोटक बल्लेबाज को मिला सरप्राइज, कहा- मुझे फोन आया और..
Hindi Newsक्रिकेट

3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी... MI के विस्फोटक बल्लेबाज को मिला सरप्राइज, कहा- मुझे फोन आया और..

क्रिकेट के किसी भी क्रिकेटर से पूछ लीजिए वो यही कहेगा कि वह अपने देश के लिए खेलना चाहता है. ऐसे में अगर किसी को सरप्राइज कॉल आए तो भावनाओं को वश में करना मुश्किल होता है. हाल ही में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज के साथ हुआ. जिसे तीन साल बाद अचानक कॉल आया और टीम में वापसी हो गई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:25 PM IST
MI
MI

क्रिकेट के किसी भी क्रिकेटर से पूछ लीजिए वो यही कहेगा कि वह अपने देश के लिए खेलना चाहता है. ऐसे में अगर किसी को सरप्राइज कॉल आए तो भावनाओं को वश में करना मुश्किल होता है. हाल ही में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज के साथ हुआ. जिसे तीन साल बाद अचानक कॉल आया और टीम में वापसी हो गई. टीम में सरप्राइज एंट्री के बाद इस खिलाड़ी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. 

2022 में टीम के लिए खेला था पिछला मैच

हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एशेज सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. इस टीम में मुंबई इंडियंस के विस्फोटक ऑलराउंडर विल जैक्स का भी नाम है. जैक्स ने पिछली बार टीम के लिए 2022 में पाकिस्तान पर दो टेस्ट खेले थे और 6 विकेट अपने नाम किए थे. अब उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए सरप्राइज एंट्री कराई गई. जैक्स ने टीम में शामिल होने के बाद समझाया कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हुआ. 

क्या बोले जैक्स?

जैक्स ने बुधवार को बीबीसी रेडियो 5 लाइव से कहा, 'नेतृत्व समूह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप किसी का भी सामना कर सकते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहली बार टीम में आता है वह आपको तेजी से तैयार करता है और आपको तुरंत ऐसा महसूस कराता है कि आप टीम के लिए उपयुक्त हैं. वह (स्टोक्स) अपने काम से नेतृत्व करते हैं, जिससे उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है. वह आपसे कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे जो वह खुद करने को तैयार न हों.'

कैसे मिली गुड न्यूज?

जैक्स ने आगे बताया, 'बैज (मैकुलम) ने मुझे फ़ोन किया, सामान्य बातचीत की और फिर अचानक मुझे बता दिया. यह सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया. मेरी सुबह वाकई खुशनुमा हो गई. टीम को जो भी भूमिका चाहिए, उसे निभाने में मुझे खुशी है. मैं सफेद गेंद वाली टीम में यही करता रहा हूं. टेस्ट टीम के साथ जुड़ना और स्टोक्स का टीम का नेतृत्व करना बहुत अच्छा रहा. इसलिए मैं फिर से इसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं.'

