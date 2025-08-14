खूंखार बल्लेबाज अचानक बना नाइट राइडर्स का कप्तान, टी20 में 9000 रन बना चुका है ये 'सिक्सर किंग'
खूंखार बल्लेबाज अचानक बना नाइट राइडर्स का कप्तान, टी20 में 9000 रन बना चुका है ये 'सिक्सर किंग'

CPL 2025 Nicholas Pooran: त्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 के शुरू होने से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है. शाहरुख खान की सह-मालिकाना हक वाली इस टीम ने वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन को अपना नया कप्तान बना दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:51 PM IST
CPL 2025 Nicholas Pooran: त्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2025 के शुरू होने से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है. शाहरुख खान की सह-मालिकाना हक वाली इस टीम ने वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन को अपना नया कप्तान बना दिया है. वह दिग्गज क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड की जगह टीम की कमान संभालेंगे. पूरन आईपीएल में लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए खेलते हैं.

6 साल तक कप्तान रहे पोलार्ड

कीरोन पोलार्ड ने 2019 से इस टीम का नेतृत्व किया था और 6 साल तक कप्तान बने रहे. उन्होंने 2020 में अपनी कप्तानी में टीम को चौथी बार चैंपियन बनाया था. विकेटकीपर-बल्लेबाज पूरन को लंबे समय से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. उन्होंने 2013 में 17 साल की उम्र में सीपीएल में डेब्यू किया था. वह इस लीग में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड है. तब से उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9,000 से अधिक रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 149 के आसपास है.

कप्तानी मिलने पर पूरन का बयान

कप्तानी की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए निकोलस पूरन ने कहा, "सबसे पहले त्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं अधिक से अधिक सही फैसले ले सकूं.'' 

ब्रावो और पोलार्ड के बाद अब पूरन

पूरन ने आगे कहा कि कप्तानी की यह जिम्मेदारी ड्वेन ब्रावो (2013-2019) से पोलार्ड (2019-2024) और अब उन तक पहुंची है. पूरन ने कहा, ''मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात यह है कि पोलार्ड अभी भी खेल रहे हैं, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल भी टीम में हैं. यह बहुत सारा अनुभव है, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं. मैदान पर इन दिग्गजों का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है.''

पोलार्ड का शानदार रिकॉर्ड

पोलार्ड की कप्तानी में टीकेआर ने 2019 से 2024 के बीच शानदार प्रदर्शन किया. उनकी अगुवाई में टीम ने 2020 में अपना चौथा सीपीएल खिताब जीता था. उस सीजन में टीम एक भी मैच नहीं हारी थी. उसने 12 में से 12 मैच जीते थे. इसके बाद टीम ने दो और प्लेऑफ में जगह बनाई, जिससे लीग में उनकी स्थिति सबसे मजबूत टीम के रूप में बनी रही.

पोलार्ड ने क्या कहा?

कप्तानी छोड़ने पर कीरोन पोलार्ड ने कहा, ''मुझे पिछले छह सालों में अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का मौका मिला और कैरेबियन के भरे हुए स्टेडियमों में टीकेआर की अगुवाई करना खास रहा. अगली पीढ़ी को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है. इस साल ब्रावो के नए मुख्य कोच के रूप में आने से हमें लगा कि यह नए कप्तान को लाने का सही समय है. पूरन यहीं के हैं और मुझे लगता है कि यह उनके लिए सही अवसर है.'' टीकेआर 17 अगस्त को वार्नर पार्क में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ अपने सीपीएल 2025 अभियान की शुरुआत करेगा.

टीम मैनेजमेंट को पूरन से ये उम्मीदें

ड्वेन ब्रावो ने भी इस बदलाव पर अपनी बात रखी और कहा कि यह भविष्य की योजना का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पूरन को कप्तानी सौंपना सही समय और सही फैसला है, क्योंकि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो महानतम T20 खिलाड़ियों में से एक बनने की कगार पर हैं. टीकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, "हमें खुशी है कि निकोलस पूरन कप्तानी की कमान संभालेंगे, जो कीरोन पोलार्ड से एक सहज बदलाव है. हम पोलार्ड को उनके नेतृत्व और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं. पूरन हमारी विजयी संस्कृति को समझते हैं और इस फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी को भी जानते हैं.''

