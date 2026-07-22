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खतरनाक ओपनिंग और तेज तर्रार बॉलिंग यूनिट... जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग-XI?

IND vs ZIM Playing XI: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर हार झेलकर टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बेहद जरूरी होगी. नए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर सवालों के घेरे में हैं. पहले मैच में भारत की प्लेइंग-XI कैसी होगी आईए देखते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:22 PM IST
खतरनाक ओपनिंग और तेज तर्रार बॉलिंग यूनिट... जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग-XI?
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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