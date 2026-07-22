खतरनाक ओपनिंग और तेज तर्रार बॉलिंग यूनिट... जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग-XI?

IND vs ZIM Playing XI: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर हार झेलकर टीम इंडिया के लिए ये सीरीज बेहद जरूरी होगी. नए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर सवालों के घेरे में हैं. इस सीरीज में कुछ बदलाव किए गए हैं. कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो कुछ को आराम दिया गया है. पहले टी20 मैच में भारत की प्लेइंग-XI कैसी होगी आईए देखते हैं.
इस सीरीज में स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है. ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा नजर आ सकते हैं. दोनों ही अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. टीम इंडिया में डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी जरूर फीके नजर आए और ये उनके लिए गोल्डन चांस होगा, लेकिन अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. भले भारत ने जीत दर्ज नहीं की लेकिन यूके टूर पर अभिषेक के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिलीं.
इस सीरीज में प्रभसिमरन सिंह को मौका दिया गया है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के चलते उनका प्लेइंग-XI में आना मुश्किल है. ओपनिंग के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं. चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे और इसके बाद तिलक वर्मा का नंबर आता है. इस सीरीज में रिंकू सिंह की वापसी हुई है. टॉप-5 बल्लेबाजों के बाद रिंकू सिंह और शिवम दुबे बैटिंग करने उतरेंगे.
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भारत और जिम्बाब्वे के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 बार जिम्बाब्वे की टीम ने बाजी मारी है जबकि 11 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. जिम्बाब्वे की धरती पर कुल 22 भारतीय प्लेयर्स ने डेब्यू किया है. इस लिस्ट में अक्षर पटेल, विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. इस बार भी कुछ नए नाम जिम्बाब्वे टूर से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं.