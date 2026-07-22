खतरनाक ओपनिंग और तेज तर्रार बॉलिंग यूनिट... जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग-XI?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 14 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 बार जिम्बाब्वे की टीम ने बाजी मारी है जबकि 11 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. जिम्बाब्वे की धरती पर कुल 22 भारतीय प्लेयर्स ने डेब्यू किया है. इस लिस्ट में अक्षर पटेल, विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. इस बार भी कुछ नए नाम जिम्बाब्वे टूर से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं.