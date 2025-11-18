Advertisement
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किलें.. अफ्रीका ने बुलाया खूंखार गेंदबाज, रफ्तार से देता है मात

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है. टीम इंडिया के पास लाज बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति होगी. लेकिन अफ्रीका ने ऐसा दांव खेला है कि मेजबानों की टेंशन डबल हो गई होगी.   

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:44 PM IST
  1. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है. टीम इंडिया के पास लाज बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति होगी. लेकिन अफ्रीका ने ऐसा दांव खेला है कि मेजबानों की टेंशन डबल हो गई होगी. गुवाहाटी टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम में एक खूंखार तेज गेंदबाज को कगिसो रबाडा के कवर के तौर पर शामिल किया है. ये गेंदबाज अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को मात देता है. 
  2. अफ्रीका ने किसे किया शामिल?
  3. अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा इन दिनों चोट से जूझ रहे हैं. दूसरे टेस्ट में उनकी मौजूदगी पर संशय बना हुआ है. जिसके चलते अफ्रीकी टीम में लुंगी एंगिडी शामिल हुए हैं. उन्हें कगिसो रबाडा के कवर के तौर पर शामिल किया है. अगर रबाडा फिट नहीं हो पाते हैं तो एंगिडी गुवाहाटी में खेल सकते हैं. एंगिडी की वापसी से साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी. वह पिछले कुछ समय से चोटों से जूझ रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पूरी फिटनेस के बाद स्क्वॉड में शामिल किया है.
  4. कैसा है एंगिडी का रिकॉर्ड?
  5. 29 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी 20 टेस्ट मैचों में 58 विकेट ले चुके हैं. एंगिडी ने आखिरी टेस्ट जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेले गए लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम को 30 रन से हराकर सीरीज में 0-1 की बढ़त बना ली है. अफ्रीकी टीम के पास सीरीज जीतने का मौका है. 22 नवंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में अगर दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज किया या फिर ड्रा कराने में सफल रही, तो सीरीज उसके नाम रहेगी.
  7. बावुमा के पास इतिहास दोहराने का मौका
  8. बावुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम ने 15 साल से भारत में चल रहे जीत के सूखे को खत्म किया है. अब बावुमा के पास एक और इतिहास दोहराने का गोल्डन चांस है. साउथ अफ्रीका के एकमात्र कप्तान हैंसी क्रोनिए ने भारत में सीरीज जीती है. उन्होंने साल 1999-2000 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि बावुमा इस इतिहास को दोहराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

