IND vs SA: दूसरे टेस्ट से बढ़ी टीम इंडिया की मुश्किलें.. अफ्रीका ने बुलाया खूंखार गेंदबाज, रफ्तार से देता है मात भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 22 नवंबर से खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है. टीम इंडिया के पास लाज बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति होगी. लेकिन अफ्रीका ने ऐसा दांव खेला है कि मेजबानों की टेंशन डबल हो गई होगी.

