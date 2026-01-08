T20 World Cup 2026 से पहले प्रचंड फॉर्म में पाकिस्तानी ओपनर, श्रीलंका के घर घुसकर मचाई तबाही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में महीनेभर से भी कम समय बचा हुआ है. सभी टीमें मेगा इवेंट की तैयारी में जुटी हैं. पाकिस्तान की टीम भी मेगा इवेंट में बाजी मारने के लिए श्रीलंका में टी20 सीरीज में खुद की परीक्षा ले रही है.

Read More