बैटिंग प्रैक्टिस या 'खूनी खेल'... ऋषभ पंत की बेबाकी का खुला राज, नेट्स में गेंदबाजों से करते थे ऐसी डिमांड

Rishabh Pant: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों पैर की दर्दनाक चोट से उबर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत के चोट लगी और भयंकर दर्द में बल्लेबाजी करने उतरे. पंत की घातक बल्लेबाजी की दहशत आज दुनियाभर में है. लेकिन आखिर वह इतने खूंखार कैसे बने इसकी इनसाइड स्टोरी काफी दिलचस्प है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:03 PM IST
Rishabh Pant: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों पैर की दर्दनाक चोट से उबर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पंत के चोट लगी और भयंकर दर्द में बल्लेबाजी करने उतरे. पंत की घातक बल्लेबाजी की दहशत आज दुनियाभर में है. लेकिन आखिर वह इतने खूंखार कैसे बने इसकी इनसाइड स्टोरी काफी दिलचस्प है. पंत की बेबाकी का राज पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने खोल दिया है. उन्होंने बताया कि पंत नेट्स में गेंदबाजों से ऐसी डिमांड करते थे कि धीरे-धीरे खतरनाक बल्लेबाज में तब्दील हो गए. 

2022 में हुआ था एक्सीडेंट 

साल 2022 के अंत में दिसंबर के महीने में ऋषभ पंत एक भयावह कार हादसे का शिकार हो गए थे. चोटें इतनी गंभीर थी कि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही कभी उनकी वापसी क्रिकेट जगत में हो. लेकिन पंत ने मौत को मात दी और अपने हौसले से टीम इंडिया में धमाकेदार कमबैक किया. अब संजय बांगर ने इस बहादुर खिलाड़ी की सफलता के पीछे की इनसाइड स्टोरी सभी के सामने रख दी है. संजय बांगर ने उनकी बेबाकी की पहली झलक को सभी के सामने रखा है.

क्या बोले संजय बांगर?

संजय बांगर ने दूरदर्शन स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, 'मैंने आशीष नेहरा से सुना था कि पंत एक बेहतरीन प्लेयर है और जल्द ही बड़ा नाम कमाएगा. वह गॉड गिफ्टेड है और काफी निडर है. मैंने खुद उसकी निडरता की पहली झलक नेट्स में देखी थी. वह पेसर्स को अपने शरीर पर तेज रफ्तार की गेंद फेंकने के लिए कहते थे. बहुत कम बल्लेबाजों की ऐसी मानसिकता रही है.'

सही साबित हुए नेहरा

उन्होंने आगे कहा, 'उस समय उसने आईपीएल खेलना शुरू किया था. नेहरा सही थे, लंबे समय के बाद हमें एक ऐसा विकेटकीपर मिला है जो टॉप-5 पोजीशन में बैटिंग कर सकता है.' पंत ने इंग्लैंड दौरे पर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया. उन्होंने एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी ठोककर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे. हालांकि, इंजरी के चलते पंत एशिया कप 2025 में टीम का हिस्सा नहीं हैं. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

