ओपनिंग में 21 छक्के... संजू या गिल? सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी से उलझाई गुत्थी, किया रनों का तांडव
Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:47 PM IST
Sanju Samson: एशिया कप 2025 के लिए मंच सज चुका है. मेगा टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होना है, लेकिन टीम इंडिया की ओपनिंग की गुत्थी हर दिन और भी उलझती नजर आ रही है. स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने बतौर ओपनर ऐसी तबाही मचा डाली है कि कोच गंभीर को सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है. उप-कप्तान शुभमन गिल उनके सामने रोड़ा बनते दिखे. लेकिन बतौर ओपनर छक्कों और रनों का अंबार लगाने के बाद सैमसन ओपनिंग की रेस में आगे निकलते दिख रहे हैं. 

KCL में सैमसन का जलवा

संजू सैमसन का जलवा केरल क्रिकेट लीग (KCL) में देखने को मिल रहा है. उन्होंने महज 3 मैचों में बतौर ओपनर 21 छक्के ठोक डाले हैं. इतना ही नहीं, सैमसन एशिया कप से पहले बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आए हैं. उन्होंने हाल ही में ताबड़तोड़ शतकीय पारी से धूम मचा दी थी. अब आतिशी अंदाज में अर्धशतक ठोक ओपनिंग की चर्चा गर्म कर दी है.

सैमसन ने खेली 62 रन की पारी

कोच्चि ब्लू टाइगर्स की ओर से खेलते हुए सैमसन ने अडानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ 37 गेंदों में 5 छक्कों की बदौलत 62 रन की धुआंधार पारी को अंजाम दिया. उन्होंने अपनी फिफ्टी के दम पर टीम के स्कोर को 191 रनों तक पहुंचा दिया. इससे पहले टूर्नामेंट में उन्होंने त्रिशूर टाइटन्स के खिलाफ 46 गेंदों पर 89 रनों की पारी भी खेली थी.

ये भी पढ़ें.'क्रिकेट छोड़ दूंगा..' मोहम्मद शमी के संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप से पहले ही बनाया था प्लान

कहां बैटिंग करेंगे सैमसन?

शुभमन गिल के टीम में शामिल होने के बाद सैमनस के मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते दिख सकते हैं. हालांकि, सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ बैटिंग करते हुए धमाकेदार बैटिंग की थी.पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर सैमसन का समर्थन करते हुए कहा, 'शुभमन टीम में वापस आ गए हैं, मुझे यकीन है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Sanju Samson

