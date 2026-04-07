VIDEO: ऋषभ पंत हुए पस्त... अर्जुन तेंदुलकर के खतरनाक अवतार से कांपे पैर, गुच्छों में फेंकी यॉर्कर

Rishabh Pant vs Arjun Tendulkar: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. मुंबई इंडियंस में लंबा समय बिताने के बाद अब वह लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए खेल रहे हैं. हालांकि, अभी तक शुरुआती 3 में से एक भी मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिला है बल्कि उनका एक 'वॉटर ब्वॉय' के रूप में वीडियो जरूर वायरल हो गया. लेकिन हम अर्जुन की वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, वो अवतार शायद ही किसी ने देखा हो. अर्जुन के सामने पंजाब के कप्तान ऋषभ पंत के पैर कांप गए.

नेट्स में बना दिया माहौल

अर्जुन को मैच में भले ही मौका नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह नेट्स में उन्होंने माहौल सेट कर दिया. यूं तो सटीक यॉर्कर के लिए बुमराह जाने जाते हैं. लेकिन नेट्स में अर्जुन ने गुच्छों में अपनी यॉर्कर से महफिल लूट ली. 26 साल के अर्जुन में आत्मविश्वास और कौशल की झलक मिल रही है. अर्जुन के सामने पंजाब के कप्तान ऋषभ पंत भी लड़खड़ाते दिखे. उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 7 यॉर्कर वीडियो में डालीं.

मुंबई में बिताए दो सीजन

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन, मुंबई इंडियंस के साथ दो सीजन बिताने के बाद IPL 2026 से पहले LSG में शामिल हुए थे. वहां अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पांच मैच खेले और तीन विकेट लिए. LSG ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर खरीदा था और अब वह एक ऐसी टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अनुभवी और उभरते हुए तेज गेंदबाजों की भरमार है.

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आईपीएल से पहले रचाई शादी

अर्जुन ने हाल ही में आईपीएल 2026 से पहले मार्च 2026 में सानिया चांदोक से शादी की. उन्होंने अपने बारे में शुभांकर मिश्रा यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात भी की. इम्पैक्ट प्लेयर रूल का विरोध किया और चर्चा में आ गए थे. अर्जुन तेंदुलकर का कहना था, कि वह इस नियम के खिलाफ हैं. क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है और इतिहास से यही है, ऐसे में प्लेइंग-12 नहीं होना चाहिए.