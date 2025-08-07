इंग्लैंड टूर पर बेंच पर काटे दिन... करियर पर लटक गई तलवार, खूंखार प्लेयर अब इस टीम से दिखाएगा फिरकी की धार

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कई युवा खिलाड़ी चमके. इस लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर जैसे स्टार प्लेयर्स के नाम थे. लेकिन एक गेंदबाज जिसने पूरी सीरीज बेंच पर बैठे-बैठे ही बिता दी. एक भी मुकाबले में इस गेंदबाज को मौका नहीं मिला था. अब इस स्टार को एक नई टीम में मौका मिल गया है जिसमें खुद को साबित करेगा. रेड बॉल क्रिकेट में शानदार आंकड़ों के बावजूद इस स्पिन गेंदबाज का टेस्ट करियर दांव पर लग चुका है.

कौन है ये गेंदबाज?

क्रिकेट प्रेमी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की. जिन्हें इंग्लैंड टूर पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. लेकिन अब दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की टीम का हिस्सा हैं. दलीप ट्रॉफी का आगाज 29 अगस्त से होगा. इस टूर्नामेंट में कुलदीप के पास खुद को साबित करने का गोल्डन चांस होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

ध्रुव जुरेल को भी मिला मौका

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत पैर के फ्रैक्चर के चलते लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं. मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें गहरी चोट लगी थी, जिसके चलते वह दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का हिस्सा नहीं हैं. उनके स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मौका दिया गया है. जुरेल को इंग्लैंड टूर पर भी आखिरी के मैचों में खेलने का मौका मिला लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए.

सेंट्रल जोन का पूरा स्क्वाड

ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल, आयुष पांडे, दानिश मालेवार, शुभम शर्मा, संचित देसाई, यश राठौड़, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, आदित्य ठाकरे, मानव सुथार, दीपक चाहर, खलील अहमद, सारांश जैन.

स्टैंडबाय: महिपाल लोमरोर, यश ठाकुर, माधव कौशिक, कुलदीप सेन, युवराज चौधरी, उपेंद्र यादव.