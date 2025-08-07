इंग्लैंड टूर पर बेंच पर काटे दिन... करियर पर लटक गई तलवार, खूंखार प्लेयर अब इस टीम से दिखाएगा फिरकी की धार
Advertisement
trendingNow12871562
Hindi Newsक्रिकेट

इंग्लैंड टूर पर बेंच पर काटे दिन... करियर पर लटक गई तलवार, खूंखार प्लेयर अब इस टीम से दिखाएगा फिरकी की धार

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कई युवा खिलाड़ी चमके. इस लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर जैसे स्टार प्लेयर्स के नाम थे. लेकिन एक गेंदबाज जिसने पूरी सीरीज बेंच पर बैठे-बैठे ही बिता दी. एक भी मुकाबले में इस गेंदबाज को मौका नहीं मिला था. अब इस स्टार को एक नई टीम में मौका मिल गया है जिसमें खुद को साबित करेगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कई युवा खिलाड़ी चमके. इस लिस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर जैसे स्टार प्लेयर्स के नाम थे. लेकिन एक गेंदबाज जिसने पूरी सीरीज बेंच पर बैठे-बैठे ही बिता दी. एक भी मुकाबले में इस गेंदबाज को मौका नहीं मिला था. अब इस स्टार को एक नई टीम में मौका मिल गया है जिसमें खुद को साबित करेगा. रेड बॉल क्रिकेट में शानदार आंकड़ों के बावजूद इस स्पिन गेंदबाज का टेस्ट करियर दांव पर लग चुका है. 

कौन है ये गेंदबाज? 

क्रिकेट प्रेमी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की. जिन्हें इंग्लैंड टूर पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. लेकिन अब दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की टीम का हिस्सा हैं. दलीप ट्रॉफी का आगाज 29 अगस्त से होगा. इस टूर्नामेंट में कुलदीप के पास खुद को साबित करने का गोल्डन चांस होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

ध्रुव जुरेल को भी मिला मौका

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत पैर के फ्रैक्चर के चलते लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं. मैनचेस्टर टेस्ट में उन्हें गहरी चोट लगी थी, जिसके चलते वह दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का हिस्सा नहीं हैं. उनके स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मौका दिया गया है. जुरेल को इंग्लैंड टूर पर भी आखिरी के मैचों में खेलने का मौका मिला लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. 

ये भी पढे़ं.. शुभमन गिल ही नहीं... IND-ENG के 5 मैच विनर नहीं एशिया कप से हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में 4 बल्लेबाज

सेंट्रल जोन का पूरा स्क्वाड

ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल, आयुष पांडे, दानिश मालेवार, शुभम शर्मा, संचित देसाई, यश राठौड़, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, आदित्य ठाकरे, मानव सुथार, दीपक चाहर, खलील अहमद, सारांश जैन.

स्टैंडबाय: महिपाल लोमरोर, यश ठाकुर, माधव कौशिक, कुलदीप सेन, युवराज चौधरी, उपेंद्र यादव.

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Eng

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;