विराट को लगे 14 साल... 83 मैच में खूंखार बल्लेबाज ने कर दिखाया वो कमाल, Asia Cup 2025 में छिनेगा 'किंग' का ताज
विराट को लगे 14 साल... 83 मैच में खूंखार बल्लेबाज ने कर दिखाया वो कमाल, Asia Cup 2025 में छिनेगा 'किंग' का ताज

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:23 PM IST
Virat Kohli Record: एशिया कप 2025 के लिए मंच सच चुका है. मेगा टूर्नामेंट में एक महीने से भी कम समय बचा है. सभी फैंस इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर विराट कोहली को मिस करेंगे. उनके एक बड़े रिकॉर्ड पर भी खतरे के बादल छाए हुए हैं, जिसके लिए विराट कोहली ने 14 साल टी20 क्रिकेट में पापड़ बेले. टीम इंडिया का एक बल्लेबाज है जिसने महज 83 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ही ये कारनामा कर दिखाया है.

 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Virat Kohli

