AUS vs ENG: स्ट्राइक रेट से लेकर सबसे तेज ओपनिंग सेंचुरी तक... ट्रेविस हेड ने एक झटके में बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें लिस्ट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ टेस्ट में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. 5 दिन का मैच महज 2 दिन में ही खत्म हो गया. ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो मिचेल स्टार्क थे, लेकिन चर्चे ट्रेविस हेड के देखने को मिले. उन्होंने इंग्लैंड को उसी के अंदाज में जवाब दिया और आतिशी सेंचुरी ठोककर 5 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए. ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी से मुकाबला एकतरफा हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन के लक्ष्य को घंटों में ही हासिल कर लिया. ट्रेविस हेड ने अपनी आतिशी पारी से कई दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है.

एशेज इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक

ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ महज 69 गेंद में अपनी सेंचुरी पूरी की. उन्होंने मैच में 83 गेंद में 123 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और 16 चौके देखने को मिले. हेड के नाम एशेज इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी साबित हुई. एशेज इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम है जिन्होंने महज 57 गेंद में साल 2006 में शतक ठोक इतिहास रचा था. एडम गिलक्रिस्ट सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे तेज ओपनिंग शतक

ट्रेविस हेड की बैटिंग पोजीशन में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने बदलाव किया था. पहली पारी में कंगारू टीम महज 132 रन बनाने में कामयाब हुई थी. दूसरी पारी में ट्रेविस हेड को ओपनिंग सौंपी गई और उन्होंने मौके पर चौका लगाया. उन्होंने टेस्ट इतिहास का बतौर ओपनर सबसे तेज शतक ठोका. उन्होंने 127 साल पुराना जो डार्लिंग का रिकॉर्ड ध्वस्त किया. 1898 में उन्होंने सिडनी में बतौर ओपनर 85 गेंद में शतक जमाया था.

ये भी पढे़ं.. AUS vs ENG: 5 दिन का मैच 2 दिन में खत्म.. जीत से ज्यादा ट्रेविस हेड की गूंज, रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी से उड़ाए इंग्लैंड के परखच्चे

चौथी इनिंग का सबसे तेज शतक

ट्रेविस हेड ने चौथी इनिंग की सबसे तेज सेंचुरी का भी रिकॉर्ड कायम किया. इसी के साथ वह चौथी इनिंग में सबसे तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले बल्लेबाज भी साबित हुए. हेड ने 148.19 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर इतिहास रचा. इससे पहले चौथी इनिंग में सबसे धमाकेदार स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड जॉनी बेयरिस्टो के नाम था जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी की थी.