मिडिल ईस्ट विवाद... दुबई में परिवार संग फंसा रुस का स्टार टेनिस खिलाड़ी, 2021 में जीता था US Open का खिताब

पूर्व विश्व नंबर 1 डेनियल मेदवेदेव के लिए दुबई में खिताबी जीत का सप्ताह अचानक मुश्किलों में बदल गया. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते कई देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिसके कारण रूसी खिलाड़ी, उनका परिवार और सपोर्ट स्टाफ संयुक्त अरब अमीरात में ही रुक गए हैं.यह स्थिति उस समय बनी जब मेदवेदेव ने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप जीतकर अपना 23वां एटीपी खिताब अपने नाम किया था. खिताब जीतने के ठीक एक दिन बाद हालात बिगड़ गए.शनिवार को ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, जिससे कई खिलाड़ी देश से बाहर नहीं जा सके.बता दें कि मेदवेदे ने साल 2021 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था.

'पता नहीं कब निकल'

मेदवेदेव ने कहा, "स्थिति काफी अलग तरह की है, क्योंकि फिलहाल हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि हम कब उड़ान ले सकेंगे. अभी तक यह भी साफ नहीं है कि हालात कब सामान्य होंगे और हम यहां से कब निकल पाएंगे."उन्होंने कहा, "हम देख रहे हैं कि अगले कुछ घंटों या दिनों में क्या फैसला होता है. एयरपोर्ट खुलने की तारीख लगातार आगे खिसकती जा रही है." 2021 यूएस ओपन विजेता ने यह भी बताया कि खराब हालात के बावजूद वह खुद को संभाले हुए हैं.

'बिल्कुल ठीक...'

मेदवेदेव ने कहा, "यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कोर्ट पर मैं काफी भावुक हो जाता हूं. वहीं असल जिंदगी में मैं चीजों को अलग तरीके से लेता हूं। कई बार ज्यादा भावुक न होना मेरे लिए फायदेमंद रहता है, इसलिए मैं खुद को सामान्य महसूस कर रहा हूं. स्वाभाविक है कि दोस्तों और परिवार के काफी संदेश आए हैं, सभी को चिंता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं."

दुबई में फंसे कई खिलाड़ी

एंड्री रुबलेव और मिरा एंड्रीवा के अलावा कई और खिलाड़ी भी इस समय दुबई में ही अटके हुए हैं. इनमें नीदरलैंड्स के टैलन ग्रीक्सपोर का नाम भी शामिल है. ग्रीक्सपोर ने सेमीफाइनल में रुबलेव को हराया था, लेकिन उसी मुकाबले के दौरान उनके बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई. इसी चोट के चलते उन्हें दुबई फाइनल से हटना पड़ा.इन सभी खिलाड़ियों को अब कैलिफोर्निया के इंडियन वेल्स में होने वाले बीएनपी पारिबास ओपन में खेलना है, जहां मुख्य ड्रॉ के मुकाबले बुधवार से शुरू होंगे. मेदवेदेव और रुबलेव मंगलवार को आइजनहावर कप मिक्स्ड डबल्स एग्जीबिशन मैच में भी उतरने वाले हैं. मेदवेदेव मिरा एंड्रीवा के साथ जोड़ी बनाएंगे, जबकि रुबलेव अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा के साथ खेलेंगे.

