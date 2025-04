'बंगाल से कश्मीर तक...', पहलगाम आतंकी हमले पर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान, मोहम्मद हफीज ने भी किया रिएक्ट

Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पूरे देश में गुस्से की लहर है. 28 लोगों की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. सरकार से कड़े एक्शन की मांग की जा रही है. हमले को अंजाम देने वाले दो आतंकियों का स्केच बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है. सुरक्षाबलों ने इन आतंकियों की तलाश तेज कर दी है. इस बीच पाकिस्तान के दो पूर्व खिलाड़ियों ने इस हमले पर दुख जताया है.

दानिश कनेरिया का पोस्ट

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पोस्ट किया है. कनेरिया ने घटना को बांग्लादेश और बंगाल से भी जोड़ा. उन्होंने पोस्ट में नाराजगी जताई और लिखा, ''पहलगाम में एक और बर्बर हमला हुआ है. बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक, एक ही मानसिकता हिंदुओं को निशाना बना रही है. लेकिन जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं. वो इन कायर हमलावरों को उत्पीड़ित अल्पसंख्यक मानती है. जिन लोगों के परिवार को भी इस हमले में क्षति हुई है उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए.''

Another brutal attack in Pahalgam. From Bangladesh to Bengal to Kashmir, the same mindset targets Hindus. But 'seculars' and judiciary insist the attackers are 'oppressed minorities.' Victims deserve justice. pic.twitter.com/GtA5WpFjIr

हफीज ने क्या लिखा?

कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला और वहां की बुराईयों के बारे में भी लगातार सोशल मीडिया पर लिखा है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े कई खुलासे किए हैं. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी हमले पर दुख जताया है. उन्होंने घटना को हृदय विदारक बताया और कहा कि वह दुखी हैं.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.

Those behind this heinous act will be brought…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025