'जबरन धर्मांतरण ..' पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर चाहता है भारतीय नागरिकता? सोशल मीडिया पर समझाया पूरा झोल

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया भारतीय नागरिकता चाहते हैं ऐसी अफवाहें चरम पर नजर आईं. लेकिन अब खुद दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट से पूरा झोल समझा दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:44 PM IST
Danish Kaneria
Danish Kaneria

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया भारतीय नागरिकता चाहते हैं ऐसी अफवाहें चरम पर नजर आईं. लेकिन अब खुद दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट से पूरा झोल समझा दिया है. उन्होंने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने खुलासा किया उन्हें शुरुआती दिनों में धार्मिक भेदभाव और "जबरन धर्मांतरण के प्रयासों" का भी सामना करना पड़ा. विकेटकीपर अनिल दलपत के बाद कनेरिया पाकिस्तान के लिए खेलने वाले केवल दूसरे हिंदू प्लेयर रहे.

कैसा रहा करियर?

कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट और 18 वनडे मैचों में हिस्सा लिया और एक दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में 276 विकेट लिए. कनेरिया ने लिखा, 'हाल ही में, मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है पूछते हुए कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी क्यों करता हूँ? कुछ तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूं. मुझे लगता है कि सच्चाई को स्पष्ट करना जरूरी है.'

पाकिस्तान से मिला प्यार- कनेरिया

कनेरिया ने आगे लिखा, 'पाकिस्तान और उसके लोगों से मुझे बहुत कुछ मिला है, खासकर आवाम का प्यार. लेकिन उस प्यार के साथ-साथ, मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों और पीसीबी से गहरे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा. जिसमें जबरन धर्मांतरण के प्रयास भी शामिल हैं.' कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान उनकी "जन्मभूमि" है, जबकि भारत उनकी "मातृभूमि" है. हालाँकि, उन्होंने यह खुलासा करके अफवाहों को खारिज कर दिया कि फिलहाल उनकी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है.

भारत मेरे लिए मंदिर- कनेरिया

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'भारत और उसकी नागरिकता के बारे में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ. पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकता है लेकिन मेरे पूर्वजों की भूमि भारत मेरी मातृभूमि है. मेरे लिए भारत एक मंदिर के समान है. फ़िलहाल, मेरी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है. अगर भविष्य में मेरे जैसा कोई ऐसा करना चाहे, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सीएए पहले से ही मौजूद है.'

Kavya Yadav

;