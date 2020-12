Danish Kaneria को PCB सुनाई खरी खरी, BCCI को बताया बेहतर

नई दिल्ली: दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) अकसर अपने बयान को लेकर अकसर चर्चा में रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. अब ये पूर्व लेग स्पिनर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं

USA की तरफ से खेलेगा PAK क्रिकेटर

दानिश कनेरिया ने पीसीबी (PCB) आरोप लगाया है कि मुश्किल वक्त में अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है. उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर समी असलम (Sami Aslam) का जिक्र किया जिन्होंने हाल में ही ऐलान किया है कि अब अमेरिका (USA) की तरफ से क्रिकेट खेलेगे.

Sami Aslam left Pakistan will play for USA,during my playing days I was offered by 2 countries but I still went on playing for Pakistan and now this I deserve,should have taken the opportunity watch full video https://t.co/bHi4niugeD

