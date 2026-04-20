डेब्यू पर दोहरा शतक फिर रिटायर्ड आउट... तूफानी बल्लेबाज की हुई मुंबई इंडियंस में एंट्री, सबसे अनोखा रिकॉर्ड दर्ज

Who is Danish Malewar: आईपीएल 2026 में लगातार 4 हार के बाद मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौटने के लिए बेताब है. टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुंबई पलटन इस सीजन जीत के लिए तरस रही है. कप्तान हार्दिक पांड्या भी टीम के प्रदर्शन से प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने दो युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाया. दानिश मालेवार और कृष भगत को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला. 21 साल के कृष भगत एक तेज गेंदबाज हैं, वहीं 22 वर्षीय दानिश मालेवार दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है.

टी20 के दौर में पिछले कुछ सालों से मैच के दौरान कई बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हुए हैं. आज के समय में ये हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि टेस्ट क्रिकेट में कोई बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हो गया हो तो आपको झटका जरूर लगेगा. उससे भी हैरानी की बात ये है कि वो बल्लेबाज दोहरा शतक जड़कर खेल रहा था. जी हां, मुंबई इंडियंस की तरफ से डेब्यू कर रहे दानिश मालेवार के नाम ये अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है.

203 रन बनाकर हो गए थे रिटायर्ड आउट

जब दानिश मालेवार 21 साल के थे तब उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन की टीम में चुना गया था. नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मैच में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और डबल सेंचुरी ठोक दी. मजे की बात ये थी कि 222 गेंदों पर 203 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद वो रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए थे. मालेवार का आउट होना प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बल्लेबाज के रिटायर आउट होने का 181वां उदाहरण था. इससे पहले भारतीय धरती पर ऐसा 2016-17 में हुआ था, जब स्टीव स्मिथ (107) और शॉन मार्श (104) भारत ए के खिलाफ खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे और ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में रिटायर आउट हुए थे.

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स्पेशल क्लब में हुए थे शामिल

डबल सेंचुरी जड़कर रिटायर्ड आउट होने वाले दानिश मालेवार उस क्लब में शामिल हो गए जिसमें अब तक सिर्फ 6 खिलाड़ी मौजूद हैं. 200 रन पार करने के बाद रिटायर्ड आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज क्रेग स्पीयरमैन (216) थे, जिन्होंने 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ क्रिकेटिंग एक्सीलेंस के खिलाफ ग्लूस्टरशायर के लिए यह कारनामा किया था। स्पीयरमैन का स्कोर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में संन्यास लेकर संन्यास लेने वाले बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है.

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026

आईपीएल डेब्यू पर फ्लॉप हुए दानिश मालेवार

विदर्भ की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद दानिश मालेवार को आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये में खरीदा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हो गए. 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो स्टार तेज गेंदज कगिसो रबाडा की गेंद पर LBW हो गए. अपने पहले रणजी ट्रॉफी सीजन (2024-25) में दानिश ने 52.20 के औसत से 783 रन बनाए थे. इसके अलावा 2025 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जब विदर्भ ने महज 11 रन पर दो विकेट खो दिए थे, तब उन्होंने टीम की जिम्मेदारी उठाते हुए शानदार शतक जड़ा था.

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