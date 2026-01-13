Advertisement
trendingNow13073526
Hindi Newsक्रिकेटइंग्लैंड क्रिकेट में छाया मातम, 4 बार के एशेज विनर का अचानक निधन, 2 वर्ल्ड कप में भी दिलाई थी जीत

इंग्लैंड क्रिकेट में छाया मातम, 4 बार के एशेज विनर का अचानक निधन, 2 वर्ल्ड कप में भी दिलाई थी जीत

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाई है. इंग्लैंड क्रिकेट में मातम छाया हुआ है. पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कोलियर का मंगलवार को निधन हो गया. वह 70 साल के थे. अक्टूबर 2004 में डेविड कोलियर को ईसीबी का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ECB
ECB

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाई है. इंग्लैंड क्रिकेट में मातम छाया हुआ है. पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कोलियर का मंगलवार को निधन हो गया. वह 70 साल के थे. अक्टूबर 2004 में डेविड कोलियर को ईसीबी का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था. उन्होंने साल 2014 तक इस पद को संभाला. उनके कार्यकाल में इंग्लैंड की पुरुष टीम ने 4 बार एशेज ट्रॉफी अपने नाम की. वहीं, महिलाओं ने 5 बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया.

2009 में खिताबी जीत

डेविड कोलियर के कार्यकाल में इंग्लैंड की महिला टीम ने साल 2009 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप और आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीते. वहीं, पुरुष टीम ने साल 2010 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया.
2015 के न्यू ईयर ऑनर्स में, कोलियर को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (ओबीई) चुना गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ECB का भावुक पोस्ट

डेविड कोलियर के निधन पर शोक जताते हुए ईसीबी ने लिखा, 'इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कोलियर के निधन से बहुत दुख हुआ है. कोलियर ने टिम लैम्ब के बाद ऑर्गनाइजेशन के दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया था. वह 2004-2014 तक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हेड थे. इससे पहले उन्होंने एसेक्स, लीसेस्टरशायर, ग्लॉस्टरशायर और नॉटिंघमशायर में काम किया था. ईसीबी में कोलियर के समय का सबसे अच्छा पल शायद 2005 की डबल एशेज सफलता थी, जिसमें दो यादगार जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों फैंस सड़कों पर लाइन में खड़े थे.'

ये भी पढ़ें.. Vijay Hazare Trophy: इन 4 टीमों ने सेमीफाइनल में रखा कदम, जानें कब और कहां देखें मैच

ECB चीफ हुए भावुक

ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कहा, 'डेविड कोलियर की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. डेविड को जानने और उनके साथ काम करने वाला हर कोई बताएगा कि वह कितने जेंटलमैन थे, और उन्होंने हमारे गेम को लीड करने में कितनी मेहनत की. उन्होंने क्रिकेट की काफी सेवा की और विकास के उस दौर में अहम भूमिका निभाई, जिसने खेल को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है. महिलाओं और दिव्यांगों के खेलों में हमारी कुछ शुरुआती तरक्की डेविड के मार्गदर्शन में हुई थी. ईसीबी में हम सभी की संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो डेविड को जानते और प्यार करते थे.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ECB

Trending news

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस