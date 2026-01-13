इंग्लैंड क्रिकेट में छाया मातम, 4 बार के एशेज विनर का अचानक निधन, 2 वर्ल्ड कप में भी दिलाई थी जीत

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाई है. इंग्लैंड क्रिकेट में मातम छाया हुआ है. पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कोलियर का मंगलवार को निधन हो गया. वह 70 साल के थे. अक्टूबर 2004 में डेविड कोलियर को ईसीबी का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया था. उन्होंने साल 2014 तक इस पद को संभाला. उनके कार्यकाल में इंग्लैंड की पुरुष टीम ने 4 बार एशेज ट्रॉफी अपने नाम की. वहीं, महिलाओं ने 5 बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया.

2009 में खिताबी जीत

डेविड कोलियर के कार्यकाल में इंग्लैंड की महिला टीम ने साल 2009 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप और आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीते. वहीं, पुरुष टीम ने साल 2010 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया.

2015 के न्यू ईयर ऑनर्स में, कोलियर को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (ओबीई) चुना गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ECB का भावुक पोस्ट

डेविड कोलियर के निधन पर शोक जताते हुए ईसीबी ने लिखा, 'इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड कोलियर के निधन से बहुत दुख हुआ है. कोलियर ने टिम लैम्ब के बाद ऑर्गनाइजेशन के दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया था. वह 2004-2014 तक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के हेड थे. इससे पहले उन्होंने एसेक्स, लीसेस्टरशायर, ग्लॉस्टरशायर और नॉटिंघमशायर में काम किया था. ईसीबी में कोलियर के समय का सबसे अच्छा पल शायद 2005 की डबल एशेज सफलता थी, जिसमें दो यादगार जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों फैंस सड़कों पर लाइन में खड़े थे.'

ये भी पढ़ें.. Vijay Hazare Trophy: इन 4 टीमों ने सेमीफाइनल में रखा कदम, जानें कब और कहां देखें मैच

ECB चीफ हुए भावुक

ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड ने कहा, 'डेविड कोलियर की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. डेविड को जानने और उनके साथ काम करने वाला हर कोई बताएगा कि वह कितने जेंटलमैन थे, और उन्होंने हमारे गेम को लीड करने में कितनी मेहनत की. उन्होंने क्रिकेट की काफी सेवा की और विकास के उस दौर में अहम भूमिका निभाई, जिसने खेल को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है. महिलाओं और दिव्यांगों के खेलों में हमारी कुछ शुरुआती तरक्की डेविड के मार्गदर्शन में हुई थी. ईसीबी में हम सभी की संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो डेविड को जानते और प्यार करते थे.'