IND vs NZ मैच में पाकिस्तान को लगा सदमा, शुभमन के बाद इस स्टार बल्लेबाज ने तोड़ा बाबर आजम का घमंड!

IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में कीवी के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने 84 रनों की शानदार पारी खेली और इसी दौरान पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका भी दिया. जी हां, मिचेल ने पाक के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का घमंड तोड़ दिया है.

भारत के खिलाफ पहले वनडे में डेरेल मिचेल ने 84 रनों की बेहद कीमती पारी खेली. एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली अपनी टीम को 300 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. 5 चौके और 3 छक्के की मदद से उन्होंने 71 गेंदों पर 84 रन बनाए. डेरेल मिचेल भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया.

डेरेल मिचेल ने तोड़ा बाबर आजम का घमंड

न्यूजीलैंड के डेरेल मिचेल अब वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के तीसरे सबसे बेस्ट औसत से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है. ODI में कम से कम 50 पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में मिचेल भारत के विराट कोहली और शुभमन गिल के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. पिछले 2-3 सालों से रनों के लिए तरस रहे बाबर आजम अब चौथे स्थान पर खिसक गए हैं.

वनडे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत (कम से कम 50 पारियां)

58.46 - विराट कोहली

56.36 - शुभमन गिल

53.82 - डेरेल मिचेल

53.52 - बाबर आजम

53.58 - माइकल बेवन

विराट कोहली शिखर पर मौजूद

वनडे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत के मामले में अभी भी विराट कोहली का दबदबा है. स्टार बल्लेबाज इस फॉर्मेट में 58.46 की औसत से रन बना रहे हैं. दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हैं.

भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड 300 रन खड़ा किया है. शुरुआत में डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स के बीच 117 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन दोनों के आउट होते ही ब्लैक कैप्स की पारी बिखर गई. हालांकि, स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने अनुभव दिखाते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट चटकाए. कुलदीप यादव को एक सफलता मिली, जबकि लंबे समय बाद ODI में वापसी कर रहे रवींद्र जडेजा एक भी विकेट नहीं चटका सके.

