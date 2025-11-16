Advertisement
trendingNow13006388
Hindi Newsक्रिकेट

डेरिल मिचेल का प्रचंड प्रहार... न्यूजीलैंड की जीत से शुरुआत, रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज की हार

New Zealand vs West Indies: डेरिल मिचेल के संयमित और बेहतरीन शतक की बदौलत न्यूज़ीलैंड ने रविवार (16 नवंबर) को हेगले ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को सात रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही मेजबान टीम को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेरिल मिचेल का प्रचंड प्रहार... न्यूजीलैंड की जीत से शुरुआत, रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज की हार

New Zealand vs West Indies: डेरिल मिचेल के संयमित और बेहतरीन शतक की बदौलत न्यूज़ीलैंड ने रविवार (16 नवंबर) को हेगले ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को सात रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही मेजबान टीम को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई. मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन बनाए. यह उनका सातवां वनडे शतक था. इसने मुश्किल पिच पर चल रहे धीमे मुकाबले को पलट दिया. वेस्टइंडीज पर उनका शतक भारी पड़ा और टीम आखिरी ओवरों में हार गई.

मिचेल ने पारी को संभाला

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा. मैट फोर्ड ने रचिन रवींद्र को 4 रन पर और विल यंग को शून्य पर आउट कर दिया. अतिरिक्त उछाल और दोहरी गति वाली पिच के कारण मेजबान टीम का स्कोर 24/2 हो गया था, लेकिन मिचेल ने पारी को संभाला. उन्होंने डेवोन कॉन्वे (58 गेंदों में 49 रन) के साथ 67 रनों की साझेदारी की. इसके बाद माइकल ब्रेसवेल (35 रन) के साथ 69 रन जोड़कर न्यूजीलैंड को 7 विकेट पर 269 रनों के स्कोर तक पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कोलकाता में शिकस्त... गौतम गंभीर ने खोला बहानों का पिटारा, अपने ही जाल में फंसे तो बल्लेबाजों पर उतारा गुस्सा

मिचेल का यादगार शतक

मिचेल ने लगातार विकेट गिरने के बावजूद पारी को संभाला. उन्हें 41वें ओवर में कमर की समस्या का इलाज करवाना पड़ा. उन्होंने 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह आखिरी ओवर में आउट हो गए. उन्होंने 118 गेंद पर 119 रन बनाए. इस दौरान 12 चौके और 2 छक्का लगाया. वेस्टइंडीज के लिए जेडेन सील्स ने 3 विकेट लिए. जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेज को एक-एक सफलता मिली.

ये भी पढ़ें: जसप्रीत बुमराह ने 'बौना विवाद' पर लगाया विराम! हार के बाद तेम्बा बावुमा के कंधे पर रखा हाथ, फिर क्या हुआ?

बड़ी पारी नहीं खेल पाए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज

बल्लेबाजी के दौरान वेस्टइंडीज़ की टीम कभी भी लय में नहीं आ पाई. जॉन कैंपबेल चार रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. एलिक एथेनाजे (58 गेंदों पर 29) और केसी कार्टी (67 गेंदों पर 32) ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन खुलकर रन बनाने में नाकाम रहे. कप्तान शाई होप ने 45 गेंदों पर 37 रन बनाकर कुछ तेजी दिखाई और शेरफेन रदरफोर्ड ने 61 गेंदों पर 55 रन बनाकर अपने सातवें वनडे अर्धशतक के साथ टीम को टारगेट के करीब पहुंचाया. 46वें ओवर में रदरफोर्ड के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज फंस गया. ग्रीव्स ने 24 गेंदों में 38 और शेफर्ड ने 19 गेंदों में 26 रन का योगदान दिया. आखिरी दो गेंदों पर नौ रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाज जैकब डफी ने धैर्य बनाए रखा और मेहमान टीम सिर्फ एक रन ही बना पाई.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा