डेरिल मिचेल का प्रचंड प्रहार... न्यूजीलैंड की जीत से शुरुआत, रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज की हार

New Zealand vs West Indies: डेरिल मिचेल के संयमित और बेहतरीन शतक की बदौलत न्यूज़ीलैंड ने रविवार (16 नवंबर) को हेगले ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को सात रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही मेजबान टीम को तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई. मिचेल ने 118 गेंदों में 119 रन बनाए. यह उनका सातवां वनडे शतक था. इसने मुश्किल पिच पर चल रहे धीमे मुकाबले को पलट दिया. वेस्टइंडीज पर उनका शतक भारी पड़ा और टीम आखिरी ओवरों में हार गई.

मिचेल ने पारी को संभाला

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा. मैट फोर्ड ने रचिन रवींद्र को 4 रन पर और विल यंग को शून्य पर आउट कर दिया. अतिरिक्त उछाल और दोहरी गति वाली पिच के कारण मेजबान टीम का स्कोर 24/2 हो गया था, लेकिन मिचेल ने पारी को संभाला. उन्होंने डेवोन कॉन्वे (58 गेंदों में 49 रन) के साथ 67 रनों की साझेदारी की. इसके बाद माइकल ब्रेसवेल (35 रन) के साथ 69 रन जोड़कर न्यूजीलैंड को 7 विकेट पर 269 रनों के स्कोर तक पहुंचाया.

मिचेल का यादगार शतक

मिचेल ने लगातार विकेट गिरने के बावजूद पारी को संभाला. उन्हें 41वें ओवर में कमर की समस्या का इलाज करवाना पड़ा. उन्होंने 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह आखिरी ओवर में आउट हो गए. उन्होंने 118 गेंद पर 119 रन बनाए. इस दौरान 12 चौके और 2 छक्का लगाया. वेस्टइंडीज के लिए जेडेन सील्स ने 3 विकेट लिए. जस्टिन ग्रीव्स और रोस्टन चेज को एक-एक सफलता मिली.

बड़ी पारी नहीं खेल पाए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज

बल्लेबाजी के दौरान वेस्टइंडीज़ की टीम कभी भी लय में नहीं आ पाई. जॉन कैंपबेल चार रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. एलिक एथेनाजे (58 गेंदों पर 29) और केसी कार्टी (67 गेंदों पर 32) ने दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन खुलकर रन बनाने में नाकाम रहे. कप्तान शाई होप ने 45 गेंदों पर 37 रन बनाकर कुछ तेजी दिखाई और शेरफेन रदरफोर्ड ने 61 गेंदों पर 55 रन बनाकर अपने सातवें वनडे अर्धशतक के साथ टीम को टारगेट के करीब पहुंचाया. 46वें ओवर में रदरफोर्ड के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज फंस गया. ग्रीव्स ने 24 गेंदों में 38 और शेफर्ड ने 19 गेंदों में 26 रन का योगदान दिया. आखिरी दो गेंदों पर नौ रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाज जैकब डफी ने धैर्य बनाए रखा और मेहमान टीम सिर्फ एक रन ही बना पाई.