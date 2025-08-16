एशिया कप टीम में एंट्री के लिए गिल से रेस में आगे ये धाकड़ बल्लेबाज, पहली ही गेंद से उड़ाता है छक्के
एशिया कप टीम में एंट्री के लिए गिल से रेस में आगे ये धाकड़ बल्लेबाज, पहली ही गेंद से उड़ाता है छक्के

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि यशस्वी जायसवाल भारत की एशिया कप टीम में जगह बनाने की रेस में शुभमन गिल से आगे हैं. अभी तक इस आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 19 या 20 अगस्त को BCCI टीम को घोषणा कर सकता है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 05:30 PM IST
एशिया कप टीम में एंट्री के लिए गिल से रेस में आगे ये धाकड़ बल्लेबाज, पहली ही गेंद से उड़ाता है छक्के

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 19 या 20 अगस्त को BCCI टीम को घोषणा कर सकता है. सेलेक्टर्स के सामने टीम चुनने को लेकर कई बड़े सवाल हैं. कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं जिसमें कहा गया कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की रेस में हैं. अब इसे लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बयान दिया है. आकाश चोपड़ा का कहना है कि यशस्वी जायसवाल एशिया कप टीम में जगह बनाने की रेस में गिल से आगे हैं.

टीम सेलेक्शन की रेस में गिल से आगे ये बल्लेबाज 

बता दें कि जायसवाल और गिल ने आखिरी बार 2024 में टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था और तब से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग का स्लॉट पक्का कर लिया है. यशस्वी और गिल को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आईं. किसी में कहा गया कि उन्हें एशिया कप टीम में शामिल किया जाएगा तो किसी में यह दावा किया गया कि इन दोनों खिलाड़ियों को सेलेक्टर्स बाहर रख सकते हैं. अब अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि जायसवाल टीम में चुने जाने के लिए गिल से थोड़ा आगे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग शैली टीम के मंत्र से मेल खाती है. चोपड़ा ने यह भी कहा कि गिल को तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में चुनना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह अन्य दो फॉर्मेट में लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं.

ये भी पढ़ें: 22 साल के इस खूंखार बल्लेबाज को खरीदने के लिए CSK ने तोड़े नियम? अश्विन-चोपड़ा के बयान पर फ्रेंचाइजी ने दी सफाई

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा?

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'यह जरूरी है कि आप एक ओपनर अपने साथ रहें, क्योंकि पिछली 15 सदस्यीय टीम को मिलाकर भारतीय टीम में कोई तीसरा ओपनर नहीं था. हमने कभी नहीं सोचा था कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपनी फॉर्म खो देंगे, तो ओपनिंग कौन करेगा. लेकिन फिर, आपको वर्ल्ड कप के लिए तीसरा ओपनर तो रखना ही होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'टी20 के आंकड़ों के अनुसार, यशस्वी शुभमन से थोड़ा आगे हैं. जिस तरह से वह टी20 खेलते हैं और टीम का डीएनए है, वह उस शैली से मेल भी खाते हैं. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप शुभमन को तीसरे ओपनर के रूप में चुनते हैं, जो आपके टेस्ट कप्तान हैं, वनडे उप-कप्तान हैं और अब वह टी20 में बेंच पर हैं, तो यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा.'

ये भी पढ़ें: भारत-इंग्लैंड सीरीज से कटा पत्ता, अब एशिया कप में भी होगी अनदेखी! इस भारतीय का दिल तोड़ने को तैयार सेलेक्टर्स

अगर गिल टीम में आए तो कौन होगा बाहर?

चोपड़ा ने इस पर भी अपनी राय रखी कि अगर गिल प्लेइंग इलेवन में आते हैं, तो यह एक समस्या हो सकती है क्योंकि इसका मतलब होगा कि सैमसन को मिडिल ऑर्डर में नीचे भेजना, जो ठीक नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'अगर तीसरा ओपनर शुभमन है, तो क्या आप उसे बेंच पर बैठाना चाहेंगे? अगर आप उसे प्लेइंग इलेवन में नहीं बिठाते, तो वह किसकी जगह आएगा? अगर उस खिलाड़ी का नाम संजू सैमसन है, तो विकेटकीपिंग कौन करेगा?'

इस पूर्व ओपनर ने कहा, 'यही समस्या है क्योंकि हम संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नहीं देखते. आप उसे टॉप ऑर्डर में चाहते हैं. तिलक और सूर्या तीसरे और चौथे नंबर पर खेलेंगे. तो, संजू को 5वें नंबर पर? यह अच्छी बात नहीं होगी. अगर आप किसी को 5वें नंबर पर चाहते हैं, तो आपको जितेश शर्मा के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है.'

;