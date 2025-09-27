Video: आधी रात को SUPER OVER में हाईवोल्टेज ड्रामा, साफ रन आउट होते हुए भी बल्लेबाज को नहीं दिया गया आउट

Asia Cup 2025: भारत ने शुक्रवार की देर रात एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में श्रीलंका को रोमांचक अंदाज में हरा दिया. इस मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ, जहां भारत ने बाजी मार ली. आधी रात को सुपर ओवर के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. क्रिकेट के मैदान पर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया. श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका को सुपर ओवर में रन आउट होने के बावजूद आउट नहीं दिया गया. इस घटना ने वर्ल्ड क्रिकेट में एक नई बहस भी छेड़ दी.

आधी रात को हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

दरअसल, हुआ यूं कि भारत और श्रीलंका के बीच यह मैच टाई हो गया. श्रीलंका ने 20 ओवर में भारत के बनाए गए 202/5 के स्कोर की बराबरी कर ली थी, जिसके बाद दोनों ही टीमें सुपर ओवर खेलने उतरी. श्रीलंका की टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी. सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने श्रीलंका के बल्लेबाज कुसल परेरा को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया. सुपर ओवर में एक गेंद के बाद ही श्रीलंका का स्कोर 0/1 हो गया. इसके बाद असली ड्रामा शुरू हुआ सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की चौथी गेंद पर.

साफ रन आउट होते हुए भी बल्लेबाज को नहीं दिया गया आउट

अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन पर एक सटीक गेंद फेंकी, जिस पर श्रीलंका के लिए बैटिंग करने आए ऑलराउंडर दासुन शनाका शॉट लगाने से चूक गए. गेंद दासुन शनाका के बल्ले के करीब से गुजरते हुए विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, तभी अर्शदीप सिंह ने कैच आउट की अपील कर दी. अपील पर रिएक्शन देते हुए अंपायर गाजी सोहैल उंगली उठाते उससे पहले ही दासुन शनाका बाई का एक रन लेने के लिए क्रीज से बाहर निकल गए, लेकिन विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन ने फुर्ती से स्टंप्स बिखेर दिए. दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह के कैच आउट की अपील पर अंपायर गाजी सोहैल ने भी उंगली उठा दी.

अंपायर के फैसले से विवाद

अंपायर गाजी सोहैल ने दासुन शनाका को कैच आउट करार दिया, लेकिन श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने DRS ले लिया. इसके बाद रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ है. ऐसे में थर्ड अंपायर ने दासुन शनाका को नॉट आउट करार दे दिया. अब यहीं से असली ड्रामा शुरू हो गया. थर्ड अंपायर द्वारा नॉट आउट करार दिए जाने के बाद उस बॉल को 'डेड बॉल' घोषित किया गया और दासुन शनाका का रन आउट भी रद्द हो गया. ICC के रूल्स के मुताबिक अगर गेंदबाज बॉल डालने के बाद अपील करता है तो उसके बाद गेंद डेड मानी जाती है. उस गेंद के बाद कोई भी एक्शन नहीं माना जाता है. अगर मैदानी अंपायर किसी बल्लेबाज के पक्ष या विपक्ष में निर्णय देता है तो सबसे पहले वही माना जाता है. इसके बाद गेंद डेड हो जाती है. ICC के इसी नियम ने दासुन शनाका की जान बचा ली.

अंपायर से हुई गलती

हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि अंपायर गाजी सोहैल के उंगली उठाने से पहले ही संजू सैमसन ने फुर्ती दिखते हुए दासुन शनाका को पहले ही रन आउट कर दिया था. ऐसे में अंपायर को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की अपील पर ध्यान देने की बजाय पहले दासुन शनाका को रनआउट देना चाहिए था, लेकिन यहां उनसे गलती हुई. इस घटना के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा हुआ है. हालांकि अर्शदीप सिंह ने सुपर ओवर की पांचवीं गेंद पर दासुन शनाका को आउट कर दिया. इससे श्रीलंका की टीम सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाई. भारत ने इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. सूर्यकुमार यादव ने वानिंदु हसरंगा की गेंद पर शॉट लगाकर 3 रन दौड़ लिए और भारत मैच जीत गया.