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Hindi Newsक्रिकेटIPL के लिए PSL को मारी लात! मुजरबानी के बाद इस खिलाड़ी पर भड़का कंगाल पाकिस्तान, लगाया 1 साल का बैन

IPL के लिए PSL को मारी लात! मुजरबानी के बाद इस खिलाड़ी पर भड़का कंगाल पाकिस्तान, लगाया 1 साल का बैन

IPL vs PSL Dasun Shanaka: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका पर पाकिस्तान सुपर लीग से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है. शनाका ने लाहौर कलंदर्स का अनुबंध तोड़कर आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का हाथ थाम लिया था.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:36 PM IST
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श्रीलंका के क्रिकेटर दासुन शनाका.
श्रीलंका के क्रिकेटर दासुन शनाका.

IPL vs PSL Dasun Shanaka: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका पर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में भाग लेने से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय तब लिया गया जब शनाका ने आईपीएल के 19वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया. उन्हें रॉयल्स ने इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था.

श्रीलंकाई कप्तान को लाहौर कलंदर्स ने 75 लाख पीकेआर (PKR) में साइन किया था, जबकि राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका समझौता 2 करोड़ भारतीय रुपये (INR) का है. अमेरिकी डॉलर (USD) के लिहाज से यह राशि पीएसएल के मुकाबले लगभग आठ गुना अधिक है.

पीसीबी ने कार्रवाई पर क्या कहा?

पीसीबी की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला कि खिलाड़ी का टूर्नामेंट से एकतरफा हटना 'खिलाड़ी पंजीकरण' की शर्तों और 'त्रिपक्षीय समझौते' दोनों का स्पष्ट उल्लंघन है. बोर्ड ने कहा कि हालांकि सुनवाई के दौरान खिलाड़ी ने पछतावा व्यक्त किया और पाकिस्तान में खेलने के प्रति अपना जुनून जाहिर किया, लेकिन लीग की अखंडता और विशिष्टता बनाए रखने के लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी.

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क्या शनाका ने माफी मांगी?

अपने आधिकारिक बयान में दासुन शनाका ने पाकिस्तान के लोगों और पीएसएल प्रशंसकों से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपने फैसले पर गहरा खेद है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने पीएसएल से नाम वापस लिया था, तब उनका इरादा किसी अन्य टूर्नामेंट में शामिल होने का नहीं था. उन्होंने भविष्य में फिर से लीग में लौटने और प्रशंसकों का विश्वास जीतने की उम्मीद जताई है.

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शनाका से पहले मुजरबानी पर लगा था बैन

यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी खिलाड़ी ने आईपीएल के लिए पीएसएल छोड़ा हो. शनाका से पहले जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दिया था,. इसके लिए उन पर दो साल का प्रतिबंध लगा. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने भी चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का साथ छोड़ दिया था.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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