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पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, अब इस स्टार क्रिकेटर ने PSL को ठुकराकर IPL में एंट्री का किया फैसला!

पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है. अब एक और स्टार क्रिकेटर ने PSL को ठुकराकर IPL में शामिल होने का फैसला किया है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में लाहौर कलंदर्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दासुन शनाका PSL टूर्नामेंट छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शामिल होने जा रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 22, 2026, 04:19 PM IST
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पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है. अब एक और स्टार क्रिकेटर ने PSL को ठुकराकर IPL में शामिल होने का फैसला किया है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में लाहौर कलंदर्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दासुन शनाका PSL टूर्नामेंट छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शामिल होने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के टी20 कप्तान दासुन शनाका इंग्लैंड के चोटिल ऑलराउंडर सैम करन की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान रॉयल्स (RR) में शामिल हो सकते हैं.

पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती

'क्रिकबज' की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर कलंदर्स द्वारा साइन किए जाने के बावजूद दासुन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में नहीं खेलेंगे. हालांकि दासुन शनाका या फ्रेंचाइजी, किसी की भी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है, खासकर तब जब PSL टूर्नामेंट 26 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होने वाला है.

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अब इस स्टार क्रिकेटर ने PSL को ठुकराकर IPL में एंट्री का किया फैसला

राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी के हवाले से'क्रिकबज' ने दासुन शनाका पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'हां, हम उनके साथ करार करने के करीब हैं. कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं. उन्हें श्रीलंका क्रिकेट के साथ कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी है.' इस हफ्ते की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ा झटका लगा था, जब ग्रोइन में चोट की आशंका के चलते सैम करन IPL 2026 से बाहर हो गए थे. सैम करन की गैरमौजूदगी से टीम के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में एक खाली जगह बन गई है, जिसे भरने में दासुन शनाका पूरी तरह सक्षम हैं.

अकेले दम पर मैच पलटने में माहिर

34 साल के ऑलराउंडर दासुन शनाका ने शानदार फॉर्म दिखाई है. दासुन शनाका ने खासकर फरवरी में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नाबाद 76 रन बनाए और दो विकेट लिए. दासुन शनाका के इस ऑलराउंड प्रदर्शन ने IPL में उनकी दिलचस्पी को फिर से जगा दिया है, जबकि मिनी-ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था. दासुन शनाका के पास काफी अनुभव है. हालांकि, 2023 में गुजरात टाइटंस के साथ उनका पिछला IPL सफर छोटा रहा था, लेकिन मैच को फिनिश करने की उनकी काबिलियत और मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें राजस्थान रॉयल्स के लिए एक मजबूत ऑलराउंड विकल्प बनाती है.

PSL को और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा

अगर दासुन शनाका के राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी से जुड़ने का औपचारिक ऐलान हो जाता है, तो पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से पहले भी कुछ खिलाड़ी हट चुके हैं. जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी भी PSL छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में शामिल होने के लिए भारत रवाना हो चुके हैं, जबकि ओटनील बार्टमैन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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