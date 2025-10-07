Advertisement
trendingNow12951463
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे में बना Quadruple Century का असंभव रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज ने 170 गेंद पर जड़ दिए 404 रन, उड़ाए 22 छक्के और 50 चौके

Unbreakable Cricket Records: वनडे मैच में मुस्तकिम हौलादार ने 170 गेंदों पर 404 रन ठोक दिए. वनडे में किसी भी बल्लेबाज के लिए 404 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन मुस्तकिम हौलादार ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुके हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 07, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे में बना Quadruple Century का असंभव रिकॉर्ड, इस खूंखार बल्लेबाज ने 170 गेंद पर जड़ दिए 404 रन, उड़ाए 22 छक्के और 50 चौके

वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए 404 रन की पारी खेलने के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन एक बल्लेबाज ये असंभव दिखने वाला रिकॉर्ड भी बना चुका है. इस खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में 170 गेंदों पर नाबाद 404 रन ठोक दिए. अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 237.64 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 50 चौके और 22 छक्के ठोक डाले. बता दें कि क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो होश उड़ाकर रख देगा.

वनडे में 170 गेंद पर 404 रन

दरअसल, मुस्तकिम हौलादार नाम के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस सबसे बड़े अजूबे को अंजाम दिया है. बांग्लादेश के मान्यता प्राप्त क्रिकेट के तहत एक वनडे मैच में मुस्तकिम हौलादार ने 170 गेंदों पर 404 रन ठोक दिए. इसी साल मार्च में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल ग्राउंड पर खेले गए एक वनडे मैच में मुस्तकिम हौलादार ने इतिहास रच दिया. मुस्तकिम हौलादार ने कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज के लिए अलग लेवल की विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के खिलाफ 404 रन जड़ दिए. मुस्तकिम हौलादार ने 332 रन तो चौके और छक्कों से ही बना डाले.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बल्लेबाज के आगे गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

मुस्तकिम हौलादार की कातिलाना बल्लेबाजी के आगे सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. हालांकि यह मैच स्कूल क्रिकेट के जिला स्तर पर हुआ, जिसे आधिकारिक क्रिकेट नहीं माना जाता. फिर भी नौवीं कक्षा के छात्र मुस्तकिम हौलादार ने अपनी बेखौफ बैटिंग से पूरी दुनिया का दिल जीतने का काम किया है. मुस्तकिम हौलादार ने जो कमाल किया है वह वनडे क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया है.

4 घंटे 20 मिनट क्रीज पर बिताए

कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज के लिए पारी की शुरुआत करते हुए मुस्तकिम हौलादार ने 4 घंटे 20 मिनट क्रीज पर बिताए. मुस्तकिम हौलादार ने 170 गेंदों का सामना करते हुए 237.64 की स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए. मुस्तकिम हौलादार की 404 रनों की पारी में 50 चौके और 22 छक्के शामिल थे. इस दौरान मुस्तकिम हौलादार ने अपनी टीम के कप्तान सोआद परवेज के साथ मिलकर 699 रनों की विशाल साझेदारी की. सोआद परवेज 124 गेंदों पर 206.45 की स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाकर नाबाद रहे. सोआद परवेज की पारी में 32 चौके और 13 छक्के शामिल थे.

738 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की

मुस्तकिम हौलादार और सोआद परवेज की पारियों के दम पर कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज की टीम ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 770 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. मुस्तकिम हौलादार और सोआद परवेज ने मिलकर सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. सेंट ग्रेगोरी स्कूल एंड कॉलेज के गेंदबाज अद्रित्तो बानिक ने 10 ओवर में 164 रन दिए, तनवीर रहमान ने 9 ओवर में 132 रन दिए और सैमसन रहमान ने 10 ओवर में 115 रन लुटाए. इफाज उद्दीन ने 5 ओवर में 100 रन दिए. सेंट ग्रेगोरी के लिए 770 रनों का लक्ष्य बहुत ज्यादा था और यह टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 32 रन पर ऑलआउट हो गई. कैम्ब्रियन स्कूल एंड कॉलेज ने 738 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की. सेंट ग्रेगोरी का केवल एक बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाया, उसने 10 रन बनाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

records

Trending news

'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी