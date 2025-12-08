भारत के खिलाफ T20I में इस बल्लेबाज ने बनाया 524 रन का प्रचंड रिकॉर्ड, चौके और छक्कों से विस्फोट करने में माहिर

दुनिया में टी20 का एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है. इस बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ T20I में 524 रन का प्रचंड रिकॉर्ड बनाया है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 9 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी.
भारत के खिलाफ T20I में इस बल्लेबाज ने बनाया 524 रन का प्रचंड रिकॉर्ड
क्या आप उस बल्लेबाज के बारे में जानते हैं, जिसने भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 500 रन के आंकड़े को छुआ है? उस बल्लेबाज का नाम डेविड मिलर है, जिसने साल 2011 से 2024 तक भारत के विरुद्ध कुल 25 टी20 मुकाबले खेले. इस दौरान डेविड मिलर ने 34.93 की औसत के साथ 524 रन बनाए. डेविड मिलर ने भारत के विरुद्ध टी20 इंटरनेशनल इतिहास में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 35 छक्के और 29 चौके निकले.
Opinion: भारत पहली बार T20I में पार करेगा 300 रन का आंकड़ा, इस असंभव रिकॉर्ड तक पहुंचाने में सारथी बनेंगे 3 बल्लेबाज
गुवाहाटी में 106 रन की नाबाद पारी खेली
डेविड मिलर ने भारत के विरुद्ध 2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में खेले गए टी20 मुकाबले में 106 रन की नाबाद पारी खेली थी. यह उनके टी20 करियर की बेस्ट पारी भी है. इसके पहले डेविड मिलर बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी भी खेल चुके थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा टॉप पर हैं, जिन्होंने 2007 से 2024 के बीच 18 मुकाबलों में 26.81 की औसत के साथ 429 रन बनाए. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले.
विराट लिस्ट में तीसरे स्थान पर
विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 39.40 की औसत के साथ 394 रन जुटाए. इस दौरान कोहली ने 3 अर्धशतक लगाए. सूर्यकुमार यादव 372 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि क्विंटन डि कॉक ने भारत के विरुद्ध इस फॉर्मेट में 351 रन बनाए हैं. वह लिस्ट में पांचवें पायदान पर मौजूद हैं. इस सीरीज में सूर्यकुमार यादव के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़कर डेविड मिलर से आगे निकलने का मौका होगा.
T20I मैचों का शेड्यूल
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी. भारत की टी20 टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका
टी20 सीरीज का शेड्यूल
पहला टी20 मैच - 9 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, कटक
दूसरा टी20 मैच - 11 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, चंडीगढ़
तीसरा टी20 मैच - 14 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, धर्मशाला
चौथा टी20 मैच - 17 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, लखनऊ
पांचवां टी20 मैच - 19 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, अहमदाबाद