9 छक्के 11 चौके...दोस्त के संन्यास के बाद दिग्गज ने मचाई तबाही, होबार्ट ने मारी बाजी

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आईपीएल की तरह ऑस्ट्रेलिया में लीमिटेड ओवर के फॉर्मेट में खेली जानी वाली ये टी20 लीग में कई देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं. इसी बीच उन्हीं के जिगरी दोस्त बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शतक ठोकर तबाही मचा दी.
Trending Photos
इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आईपीएल की तरह ऑस्ट्रेलिया में लीमिटेड ओवर के फॉर्मेट में खेली जानी वाली ये टी20 लीग में कई देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं. कल ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सिडनी में 4 जनवरी के बाद अपने इंटरनेशनल क्रिेकेट को छोड़ने ऐलान कर दिया. इसी बीच उन्हीं के जिगरी दोस्त बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शतक ठोकर तबाही मचा दी, लेकिन मिशेल ओवेन और टिम वार्ड के तूफानी पारियों के सामने सिडनी थंडर के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और होबार्ट हरीकेन ने आखिरी में बाजी मारते हुए ये मैच अपने नाम किया
वॉनर की कप्तानी पारी
होबार्ट हरीकेन ने टॉस जीतकर सिडनी थंडर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए शानदार शतकीय पारी खेल डाली. वॉर्नर सिडनी थंडर के कप्तान भी हैं. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 छक्के और 11 चौकों की मदद से महज 64 गेंदों में 130 रन बना दिए. इस दौरान वॉर्नर का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 200 का रहा. उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि क्यों उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है.
24 घंटे पहले लिया था संन्यास
ऑस्ट्रिलया के दिग्गज बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने कल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. 4 जनवरी से सिडनी मेंं साल 2025-26 की एशेज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा और वह उनके करियर का आखिरी मैच होगा. ख्वाजा पाकिस्तानी मूल के निवासी हैं, लेकिन वह लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेले. बता दें कि वॉर्नर और ख्वाचा बचपन के दोस्त हैं. जहां एक तरफ उन्होंने संन्यास का ऐलान किया वहीं, दूसरी ओर वॉर्नर से शतक जड़ दिया.
शतक गया बेकार
सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए होबार्ट हरिकेन को 206 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में होबार्ट हरीकेन के तूफानी सलामी बल्लेबाज ने महज 49 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योदान दिया. वहीं, बची कसर को मिशेल ओवेन ने पूरा करते हुए 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी खेल डाली.अपनी पारी के दौरान ओवेन ने 5 छक्के और 2 चौके लगाए. साथ मैथ्यू वेड ने टीम के लिए मैच विनिंग शॉट खेला और होबार्ट हरिकेन यह मैच 13 गेंद रहते ही जीत गई.