Advertisement
trendingNow13062768
Hindi Newsक्रिकेट9 छक्के 11 चौके...दोस्त के संन्यास के बाद दिग्गज ने मचाई तबाही, होबार्ट ने मारी बाजी

9 छक्के 11 चौके...दोस्त के संन्यास के बाद दिग्गज ने मचाई तबाही, होबार्ट ने मारी बाजी

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आईपीएल की तरह ऑस्ट्रेलिया में लीमिटेड ओवर के फॉर्मेट में खेली जानी वाली ये टी20 लीग में कई देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं. इसी बीच उन्हीं के जिगरी दोस्त बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शतक ठोकर तबाही मचा दी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

david warner
david warner

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आईपीएल की तरह ऑस्ट्रेलिया में लीमिटेड ओवर के फॉर्मेट में खेली जानी वाली ये टी20 लीग में कई देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं. कल ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सिडनी में 4 जनवरी के बाद अपने इंटरनेशनल क्रिेकेट को छोड़ने ऐलान कर दिया. इसी बीच उन्हीं के जिगरी दोस्त बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की ओर से बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शतक ठोकर तबाही मचा दी, लेकिन मिशेल ओवेन और टिम वार्ड के तूफानी पारियों के सामने सिडनी थंडर के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और होबार्ट हरीकेन ने आखिरी में बाजी मारते हुए ये मैच अपने नाम किया

वॉनर की कप्तानी पारी
होबार्ट हरीकेन ने टॉस जीतकर सिडनी थंडर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए शानदार शतकीय पारी खेल डाली. वॉर्नर सिडनी थंडर के कप्तान भी हैं. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 छक्के और 11 चौकों की मदद से महज 64 गेंदों में 130 रन बना दिए. इस दौरान वॉर्नर का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 200 का रहा. उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि क्यों उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है. 

24 घंटे पहले लिया था संन्यास

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रिलया के दिग्गज बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने कल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. 4 जनवरी से सिडनी मेंं साल 2025-26 की एशेज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा और वह उनके करियर का आखिरी मैच होगा. ख्वाजा पाकिस्तानी मूल के निवासी हैं, लेकिन वह लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेले. बता दें कि वॉर्नर और ख्वाचा बचपन के दोस्त हैं. जहां एक तरफ उन्होंने संन्यास का ऐलान किया वहीं, दूसरी ओर वॉर्नर से शतक जड़ दिया.

शतक गया बेकार
सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए होबार्ट हरिकेन को 206 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में होबार्ट हरीकेन के तूफानी सलामी बल्लेबाज ने महज 49 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योदान दिया. वहीं, बची कसर को मिशेल ओवेन ने पूरा करते हुए 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 45 रनों की पारी खेल डाली.अपनी पारी के दौरान ओवेन ने 5 छक्के और 2 चौके लगाए. साथ मैथ्यू वेड ने टीम के लिए मैच विनिंग शॉट खेला और होबार्ट हरिकेन यह मैच 13 गेंद रहते ही जीत गई.

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

David Warner

Trending news

बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत