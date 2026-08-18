डेविड वॉर्नर मिली सजा, शराब पीकर दौड़ाई थी कार, जुर्माने के साथ BBL में कप्तानी पर भी लटकी तलवार

इस घटना ने आगामी बिग बैश लीग सीजन से पहले सिडनी थंडर के कप्तान के तौर पर उनकी स्थिति पर भी सवालिया निशान लगा दिया है. थंडर, सिडनी सिक्सर्स और शेफील्ड शील्ड टीम NSW ब्लूज के साथ मिलकर, शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ राज्य सरकार के एक अभियान का हिस्सा है. ऐसे में वॉर्नर वॉर्नर की कप्तानी पर भी तलवार लटक सकती है. वॉर्नर के वकील ने मीडिया में हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि वॉर्नर को सजा से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना के पहले ही गंभीर नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें मीडिया में व्यापक कवरेज भी शामिल है.