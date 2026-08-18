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डेविड वॉर्नर मिली सजा, शराब पीकर दौड़ाई थी कार, जुर्माने के साथ BBL में कप्तानी पर भी लटकी तलवार

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर का विवादों से पुराना नाता है. अब रिटायरमेंट के बाद भी एक कांड से वह चर्चा में आ गए हैं. सिडनी की एक अदालत ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने (मिड-रेंज ड्रिंक-ड्राइविंग) का दोषी पाया है. जिसके चलते वॉर्नर पर 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना भी लगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:03 PM IST
डेविड वॉर्नर मिली सजा, शराब पीकर दौड़ाई थी कार, जुर्माने के साथ BBL में कप्तानी पर भी लटकी तलवार
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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