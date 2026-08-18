डेविड वॉर्नर मिली सजा, शराब पीकर दौड़ाई थी कार, जुर्माने के साथ BBL में कप्तानी पर भी लटकी तलवार

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर को रिटायर हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन विवाद अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है. उनका नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया क्योंकि उन्हें सिडनी की एक अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी पाया. ये घटना पिछले महीने की है, जब वॉर्नर ने अपने इस आरोप को स्वीकार कर लिया था. 5 अप्रैल को ईस्टर संडे के दिन रैंडम ब्रेथ टेस्ट के दौरान उन्हें पकड़ा गया था.
टेस्टिंग साइट से कुछ दूरी पहले वॉर्नर ने बचने के लिए चालाकी करने की कोशिश की. उन्होंने गाड़ी रोकी और पुलिस द्वारा ड्राइवर के तौर पर पहचाने जाने से पहले एक महिला यात्री के साथ अपनी सीट बदलने की कोशिश की थी. इसके बाद वॉर्नर ने जांच में सहयोग किया और ब्रेथलाइजर टेस्ट में उनके शरीर में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से दोगुनी से भी ज्यादा पाई गई. अब अदालत ने वॉर्नर पर 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.
इस घटना ने आगामी बिग बैश लीग सीजन से पहले सिडनी थंडर के कप्तान के तौर पर उनकी स्थिति पर भी सवालिया निशान लगा दिया है. थंडर, सिडनी सिक्सर्स और शेफील्ड शील्ड टीम NSW ब्लूज के साथ मिलकर, शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ राज्य सरकार के एक अभियान का हिस्सा है. ऐसे में वॉर्नर वॉर्नर की कप्तानी पर भी तलवार लटक सकती है. वॉर्नर के वकील ने मीडिया में हुई चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि वॉर्नर को सजा से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना के पहले ही गंभीर नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें मीडिया में व्यापक कवरेज भी शामिल है.
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जज ने बताया कि पिछले पांच सालों में 17,300 से ज़्यादा लोग मिड-रेंज ड्रिंक-ड्राइविंग अपराधों के लिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे. वॉर्नर तब गाड़ी चला पाएंगे जब वे इंटरलॉक लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे और अपनी कार में यह डिवाइस लगवा लेंगे. अगर ड्राइवर शराब के नशे में होगा, तो ये टेक्नोलॉजी गाड़ी को स्टार्ट होने से रोकती है.