Advertisement
trendingNow13063053
Hindi Newsक्रिकेटवॉर्नर ने किया कोहली के महारिकॉर्ड की बराबरी, बिग बैश में शतक जड़ रचा इतिहास, नंबर 1 पर दुनिया का तूफानी खिलाड़ी

वॉर्नर ने किया कोहली के महारिकॉर्ड की बराबरी, बिग बैश में शतक जड़ रचा इतिहास, नंबर 1 पर दुनिया का तूफानी खिलाड़ी

इन दिनों बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आज सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन के बीच खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 130 रनों की धमाकेदार पारी खेली.वॉर्नर अब टी20 क्रिकेट के इतिहास सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ तीसरे पायदान पर काबिज हो चुके हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

David Warner
David Warner

इन दिनों बिग बैश लीग का 15वां सीजन खेला जा रहा है. आज सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन के बीच खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 130 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वॉर्नर ने अपनी पारी के दौरान 9 गगनचुंबी छक्के और 11 चौके उड़ाए. हालांकि, वह सिडनी थंडर को यह मुकाबला जीताने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस पारी के साथ वॉर्नर ने एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम कायम कर लिया है. वॉर्नर अब टी20 क्रिकेट के इतिहास सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ तीसरे पायदान पर काबिज हो चुके हैं.

कोहली की बराबरी…
विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और विराट कोहली दोनों ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इनका जलवा आज भी कायम है. अपनी शानदार बल्लेबाजी से दोनों समय-समय पर दिखाते रहते हैं कि उन्हें महान खिलाड़ी का टैग क्यों दिया गया है. इसका उदाहरण आज एक बार फिर वॉर्नर ने अपने शतकीय पारी के साथ पेश किया है. अब वह संयुक्त रूप से विराट कोहली के साथ सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में तीसरे टी20 खिलाड़ी हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 क्रिकेट में 9-9 शतक ठोके हैं. 

T20 में सबसे ज्यादा पचासे
डेविड वॉर्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वह दुनियाभर की लीगों में हिस्सा लेते हैं और जमकर गेंदबाजों की धुलाई करते हैं. उन्होंने अभी तक टी20 क्रिकेट में कुल 429 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13769 रन बनाए हैं.  इस दौरान  9 शतक और 113 अर्धशतक रिकॉर्डतोड़ अर्धशतक ठोके हैं. बता दें कि टी20 में सबसे ज्यादा फिफ्टी ठोकने की फेहरिस्त में वॉर्नर नंबर 1 खिलाड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिस गेल नंबर 1 
नंबर 1 पर वेस्टइंडीज के तूफानी बाएं हाथ के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल का नाम है. गेल ने अपने आजतक के टी20 करियर में खेले 463 मैचों की 455 पारियों में 36.78 की औसत और 144.67 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 14562 रन बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान गेल ने रिकॉर्डतोड़ 22 शतक और 88 अर्धशतक जड़ने का महारिकॉर्ड अपने नाम पर स्थापित किया है. वहीं, गेल का उच्चतम स्कोर 175 रनों का रहा है. साथ ही वह टी20 क्रिकेट 53 बार नाबाद लौटे हैं.

ये भी पढ़ें: कीवी टीम की बढ़ी चिंता...वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुआ धाकड़ पेसर, जानें पूरा मामला

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

David WarnerVirat Kohli

Trending news

सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर सियासत जारी, थरूर के बाद प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर सियासत जारी, थरूर के बाद प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी