ईस्टर संडे की वो रात और डेविड वार्नर का बड़ा गुनाह, क्या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे कंगारू दिग्गज?

David Warner Drink-Driving: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने बुधवार को ड्रिंक-ड्राइविंग के एक मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. इस कारण उन्हें नौ महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है. यह घटना इसी साल अप्रैल में हुई थी. वार्नर ने अपने वकील बॉबी हिल के जरिए अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं पड़ी. उनकी सजा का निर्धारण 18 अगस्त को किया जाएगा.
वार्नर को ड्राइविंग से कम से कम छह महीने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त उन पर 2,200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना और अधिकतम नौ महीने की जेल की संभावना है. वार्नर को अप्रैल में ईस्टर संडे के दिन सिडनी में पुलिस द्वारा सड़क किनारे की गई जांच में शराब के लिए पॉजिटिव पाया गया था.
वार्नर के वकील बॉबी हिल ने पहले कहा था, ''वे जानते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत था.'' हिल के अनुसार, वार्नर स्वीकार करते हैं कि उबर लेने के बजाय कार चलाना एक लापरवाही भरा और मूर्खतापूर्ण निर्णय था. रिपोर्ट के अनुसार, वार्नर ने उस दिन अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में तीन गिलास वाइन पी थी. वकील ने पत्रकारों से यह भी कहा कि प्रभु के पुनरुत्थान (ईस्टर) के दिन वाइन पीना कोई अपराध नहीं है और कई लोग इसे उचित मानेंगे, लेकिन उनकी गलती सही योजना न बनाना थी.
इस अपराध को स्वीकार करने के बाद बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी थंडर की कप्तानी को लेकर वार्नर के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं. क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स के मुख्य कार्यकारी ली जर्मन ने कहा, ''ये आरोप निश्चित रूप से चिंताजनक हैं और हम इन्हें बहुत गंभीरता से ले रहे हैं.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रिकेट एनएसडब्ल्यू सुरक्षित ड्राइविंग का कट्टर समर्थक है और ड्रिंक-ड्राइविंग का समर्थन नहीं करता है. सिडनी थंडर की टीम वर्तमान में ड्रिंक-ड्राइविंग को हतोत्साहित करने के लिए एक सरकारी अभियान का भी हिस्सा है.