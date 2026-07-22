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ईस्टर संडे की वो रात और डेविड वार्नर का बड़ा गुनाह, क्या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे कंगारू दिग्गज?

David Warner Drink-Driving​: डेविड वार्नर ने सिडनी में ड्रिंक-ड्राइविंग के आरोप में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उन्हें अब 9 महीने की जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी सिडनी थंडर की कप्तानी पर भी खतरा मंडरा रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:13 PM IST
ईस्टर संडे की वो रात और डेविड वार्नर का बड़ा गुनाह, क्या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे कंगारू दिग्गज?

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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