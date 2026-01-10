Advertisement
trendingNow13070147
Hindi Newsक्रिकेटऐसे तो 4 साल का बच्चा... पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर बवाल! LIVE मैच में भड़के वॉर्नर, अंपायर से की शिकायत

ऐसे तो 4 साल का बच्चा... पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर बवाल! LIVE मैच में भड़के वॉर्नर, अंपायर से की शिकायत

Zaman Khan Bowling Action: BBL में शनिवार को हुए मैच में ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर को 7 विकेट से हरा दिया. डेविड वॉर्नर ने 56 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. ऊपर से वो पाकिस्तानी पेसर जमान खान का सामना करते हुए काफी गुस्से में दिखे और उनके बॉलिंग एक्शन पर लगातार सवाल उठाते दिखे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zaman Khan Bowling Action
Zaman Khan Bowling Action

Pakistan Bowler Zaman Khan Action Controversy: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग 2025-26 में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. शनिवार को हुए मैच के दौरान पाकिस्तान के युवा पेसर जमान खान की बॉलिंग एक्शन को लेकर बवाल मचा. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज और BBL में सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वॉर्नर ने जमान खान के एक्शन पर सवाल खड़ा करते हुए अंपायर से शिकायत की. ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे युवा तेज गेंदबाज जमान खान ने इस मुकाबले में 3 ओवर डाले और 32 रन लुटाए. पूरे स्पेल के दौरान वो बिल्कुल लय में नहीं दिखे. ऊपर से अब उनके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. 

BBL में शनिवार को हुए इस मैच में ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर को 7 विकेट से हरा दिया. डेविड वॉर्नर ने 56 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. ऊपर से वो पाकिस्तानी पेसर जमान खान का सामना करते हुए काफी गुस्से में दिखे और उनके बॉलिंग एक्शन पर लगातार सवाल उठाते दिखे.

जमान खान के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि डेविड वॉर्नर पाकिस्तानी पेसर जमान खान के बॉलिंग एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं हैं. उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर से शिकायत करते हुए कहा कि ये तो 4 साल के बच्चे की तरह गेंद डाल रहा है. वॉर्नर की ये बात सुनकर अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सके.

पहले भी फंस चुके हैं पाकिस्तानी गेंदबाज

बता दें कि BBL में ये पहला मौका नहीं है, जब कोई पाकिस्तानी गेंदबाज अपने हैरतअंगेज एक्शन के कारण सुर्खियों में आया है. पिछले सीजन में मार्कस स्टोइनिस ने पाक पेसर मोहम्मद हसनैन के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाया था, जिसके बाद हसनैन को बिग बैश लीग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. उन्हें अपनी गेंदबाजी शैली में सुधार के लिए लंबे समय तक पुनर्वास से गुजरना पड़ा और उनका अंतरराष्ट्रीय करियर काफी हद तक प्रभावित हुआ. अब 24 वर्षीय जमान खान भी बॉलिंग एक्शन के चलते मुसीबत में फंस सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बेटी वामिका के बर्थडे पर तहलका मचाएंगे विराट कोहली! एक शतक से ध्वस्त होगा 4 बल्लेबाजों का धांसू रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Zaman khan

Trending news

सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट