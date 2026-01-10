ऐसे तो 4 साल का बच्चा... पाकिस्तानी गेंदबाज के एक्शन पर बवाल! LIVE मैच में भड़के वॉर्नर, अंपायर से की शिकायत

Pakistan Bowler Zaman Khan Action Controversy: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग 2025-26 में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. शनिवार को हुए मैच के दौरान पाकिस्तान के युवा पेसर जमान खान की बॉलिंग एक्शन को लेकर बवाल मचा. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज और BBL में सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वॉर्नर ने जमान खान के एक्शन पर सवाल खड़ा करते हुए अंपायर से शिकायत की. ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे युवा तेज गेंदबाज जमान खान ने इस मुकाबले में 3 ओवर डाले और 32 रन लुटाए. पूरे स्पेल के दौरान वो बिल्कुल लय में नहीं दिखे. ऊपर से अब उनके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं.

BBL में शनिवार को हुए इस मैच में ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर को 7 विकेट से हरा दिया. डेविड वॉर्नर ने 56 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. ऊपर से वो पाकिस्तानी पेसर जमान खान का सामना करते हुए काफी गुस्से में दिखे और उनके बॉलिंग एक्शन पर लगातार सवाल उठाते दिखे.

जमान खान के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि डेविड वॉर्नर पाकिस्तानी पेसर जमान खान के बॉलिंग एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं हैं. उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर से शिकायत करते हुए कहा कि ये तो 4 साल के बच्चे की तरह गेंद डाल रहा है. वॉर्नर की ये बात सुनकर अंपायर भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सके.

पहले भी फंस चुके हैं पाकिस्तानी गेंदबाज

बता दें कि BBL में ये पहला मौका नहीं है, जब कोई पाकिस्तानी गेंदबाज अपने हैरतअंगेज एक्शन के कारण सुर्खियों में आया है. पिछले सीजन में मार्कस स्टोइनिस ने पाक पेसर मोहम्मद हसनैन के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाया था, जिसके बाद हसनैन को बिग बैश लीग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. उन्हें अपनी गेंदबाजी शैली में सुधार के लिए लंबे समय तक पुनर्वास से गुजरना पड़ा और उनका अंतरराष्ट्रीय करियर काफी हद तक प्रभावित हुआ. अब 24 वर्षीय जमान खान भी बॉलिंग एक्शन के चलते मुसीबत में फंस सकते हैं.

