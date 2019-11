Day-Night Test: विराट ने पिंक बॉल टेस्ट को माना चुनौती, पर कहा- 'बहुत उत्साहित भी हैं हम'

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस समय कोलकाता में शुरू होने वाले भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच की तैयारियों में जुटी है. दोनों टीमें पहली बार गुलाबी गेंद से कोई मैच खेल रही हैं इसलिए उन्हें इस मैच के लिए खास तैयारियां करनी पड़ रही हैं. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि यह मैच उनकी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर वे इस मैच के लिए काफी उत्साहित हैं.

नहीं खेला है कई भारतीय खिलाड़ियों ने पिंक बॉल से क्रिकेट

टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ियों ने इससे पहले गुलाबी गेंद से कभी कोई मैच नहीं खेला है. टीम में केवल ऋद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, और मोहम्मद शमी को ही घरेलू क्रिकेट में दिन-रात मैच खेलने का अनुभव है. साहा और शमी 2016 में ईडन गार्डन्स में सीएबी के सुपर लीग फाइनल में दिन-रात क्रिकेट खेल चुके हैं. वहीं पुजारा ने दिन-रात प्रारूप में दलीप ट्रॉफी खेली है.

यह कहा विराट ने

वहीं विराट कोहली ने स्वीकार किया है कि यह पिंक बॉल टेस्ट मैच उनके और टीम के लिए चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने इस मैच को एक बड़ा मौका बताते हुए कहा, "इस मैच में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और हम सभी इस मैच के लिए काफी उत्साहित हैं. यह के ऐतिहासिक अवसर है."

Virat Kohli on India's first day-night Test match at the Eden Gardens in Kolkata tomorrow: This pink ball Test match is a challenge for us. It is very exciting for us as the energy will be very high. It is a landmark occasion. pic.twitter.com/3l6He0vWfO

— ANI (@ANI) November 21, 2019