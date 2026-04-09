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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: 1 गलती से हारी टीम तो टूटकर बिखर गए David Miller...आंखों से छलके आंसू...इस दिग्गज ने दिया सहारा, तब जाकर संभले

VIDEO: 1 गलती से हारी टीम तो टूटकर बिखर गए David Miller...आंखों से छलके आंसू...इस दिग्गज ने दिया सहारा, तब जाकर संभले

DC coach Hemang Badani Hug David Miller: डेविड मिलर इस वक्त चर्चा में हैं. गुजरात के खिलाफ उन्होंने मैच बनाया था. दिल्ली को जीत की दहलीज तक ले गए थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर मैच पलट गया. मिलर की एक गलती टीम पर भारी पड़ी. मैच के बाद मिलर फूट-फूट कर रोए.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:40 PM IST
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हार के बाद डेविड मिलर को गले लगाते दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंत बदानी
हार के बाद डेविड मिलर को गले लगाते दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंत बदानी

DC coach Hemang Badani Hug David Miller: 8 अप्रैल की रात डेविड मिलर सो नहीं पाए. वजह थी उनकी एक गलती और दिल्ली कैपिटल्स की हार. मिलर के दिल और दिमाग में वो गलती इस कदर बैठ गई कि वो मैच के बाद घंटों तक उससे बाहर नहीं निकल पाए. वो अंदर से टूटकर बिखर गए. टीम की हार के बाद वो डगआउट में अलग-थलग दिखे. हार के बाद कप्तान और साथी खिलाड़ियों ने मिलकर उन्हें संभाला, लेकिन वो काफी नहीं था, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम में भी गुमसुम थे. उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे. ऐसे में उन्हें संभालने के लिए एक दिग्गज आगे आया और गले से लगा लिया. उसने मिलर की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया, तब जाकर मिलर के आंसू थमे. इसका वीडियो खुद दिल्ली कैपिटल्स ने एक्स पर शेयर किया है.

मिलर को संभालने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी थे. फ्रेंचाइजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि मिलर हार से बहुत ज्यादा दुखी थे. उन्हें अपनी गलती का एहसास था. डगआउट में वो अकेले नजर आए थे और यही हाल ड्रेसिंग रूम में था. आंखों में आंसू लिए मिलर को संभालने के लिए बदानी आगे आए. उन्होंने सबसे पहले उन्हें गले लगाया और पीठ थपथपाई. तब जाकर मिलर थोड़ा ठीक हुए. इस वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली ने कैप्शन दिया है कि 'Backing our Tiger, always'. इसका मतलब है कि हम हमेशा अपने शेर को सपोर्ट करते हैं.

अब सवाल ये है कि आखिर मिलर की कौन सी गलती थी, जिससे दिल्ली मैच हार गई और मिलर की नींद और चैन सब कुछ छिन गया. आइए जानते हैं.

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दरअसल, आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक साबित हुआ. अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस मैच का नतीजा आखिरी बॉल पर निकला. इस मैच ने न केवल फैंस की धड़कनें बढ़ा दीं, बल्कि मिलर को अंदर से तोड़कर रख दिया. मिलर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले गए थे, लेकिन आखिरी ओवर में एक गलती ने पूरी मेहनत बेकार कर दी.

आखिर मिलर से कौन सी गलती हुई?

हुआ ये था कि जीटी ने 211 रनों का टारगेट सेट किया था. जिसका पीछा करते हुए टीम 209 रनों तक पहुंच सकी और 1 रन से मैच गंवा दिया. दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी. डेविड मिलर क्रीज पर थे. पारी की पांचवीं गेंद पर मिलर के पास सिंगल लेने का पूरा मौका था और कुलदीप यादव आधी क्रीज तक आ चुके थे, लेकिन मिलर को अपनी हिटिंग पर भरोसा था और उन्होंने कुलदीप को वापस भेज दिया. आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लोअर बाउंसर डाली, जिसे मिलर कनेक्ट नहीं कर पाए. बाई का रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव रन आउट हो गए और दिल्ली यह मैच महज 1 रन से हार गई.

मिलर ने बनाया था मैच, लेकिन अंजाम नहीं दे पाए

दिल्ली की टीम 211 रनों के बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी. केएल राहुल ने 92 रन ठोक टीम को 17 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रनों तक पहुंचा दिया था. अब यहां से दिल्ली को जीत के लिए 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे. पहले रिटायर्ड हर्ट होकर लौटने वाले डेविड मिलर एक बार फिर क्रीज पर थे. कगिसो रबाडा ने 18वें ओवर में केवल 9 रन दिए और दिल्ली को अब 12 गेंदों में 36 रन चाहिए थे. मिलर ने किलर रूप दिखाया और 19वें ओवर में 23 रन ठोककर मैच को दिल्ली के पाले में ला दिया.

आखिरी ओवर में दिल्ली नहीं बना सकी 13 रन

आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे. विप्रज निगम ने प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए. तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने 1 रन लेकर मिलर को स्ट्राइक दी. उन्होंने चौथी बॉल पर 106 मीटर का लंबा छक्का ठोक दिया, लेकिन फिर 5वीं बॉल पर मौका होने के बाद भी 1 रन नहीं लिया और छठी बॉल मिस कर गए. इस तरह दिल्ली की टीम 209 रनों तक ही पहुंच सकी और 1 रन से मैच हार गई. मिलर ने 20 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 41 रन बनाए.

ये भी पढ़ें:  डेविड मिलर की 2 गलतियों ने डुबोई दिल्ली की नैया, गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीतते-जीतते हारी कैपिटल्स सेना

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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