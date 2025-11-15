DC IPL 2026 Squad: दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल-नटराजन को किया रिटेन, नीतीश राणा की एंट्री, रिटेंशन के बाद ऐसा है स्क्वॉड

DC IPL 2026 Squad Player List: आईपीएल 2025 में शुरुआती चार मैच जीतने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर हो गई थी, एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अपनी मुश्किलें नहीं सुलझा पाई. रिटेंशन की समय सीमा से पहले ही फ्रेंचाइजी ने राजस्थान रॉयल्स से नीतीश राणा को 4.2 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल कर लिया.
कप्तान अक्षर सहित ये प्लेयर्स हुए रिटेन
दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी सीजन से पहले मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार और दर्शन नालकंडे को रिलीज करने का फैसला किया है. पिछले सीजन में पांचवें स्थान पर रहने वाले फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों में अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स शामिल हैं. कैपिटल्स की टीम के कप्ता अक्षर पटेल ही हैं. वह पिछले सीजन की तरह अगले सीजन में टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.
दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिटेन हुए प्लेयर्स: अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराण विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव.
ट्रेड से टीम में आए खिलाड़ी: नीतीश राणा
ट्रेड से दूसरी टीम में गए खिलाड़ी: डोनोवन फेरेरा
रिलीज किए गए प्लेयर्स: मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे.
दिल्ली कैपिटल्स के पास नीलामी के लिए बची हुई शेष राशि (पर्स)- 21.8 करोड़ रुपये.
टीम में खाली जगह: 8