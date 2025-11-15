Advertisement
trendingNow13005204
Hindi Newsक्रिकेट

DC IPL 2026 Squad: दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल-नटराजन को किया रिटेन, नीतीश राणा की एंट्री, रिटेंशन के बाद ऐसा है स्क्वॉड

DC IPL 2026 Squad Player List: आईपीएल 2025 में शुरुआती चार मैच जीतने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर हो गई थी, एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अपनी मुश्किलें नहीं सुलझा पाई. रिटेंशन की समय सीमा से पहले ही फ्रेंचाइजी ने राजस्थान रॉयल्स से नीतीश राणा को 4.2 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल कर लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DC IPL 2026 Squad: दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल-नटराजन को किया रिटेन, नीतीश राणा की एंट्री, रिटेंशन के बाद ऐसा है स्क्वॉड

DC IPL 2026 Squad Player List: आईपीएल 2025 में शुरुआती चार मैच जीतने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ से बाहर हो गई थी, एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अपनी मुश्किलें नहीं सुलझा पाई. रिटेंशन की समय सीमा से पहले ही फ्रेंचाइजी ने राजस्थान रॉयल्स से नीतीश राणा को 4.2 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल कर लिया. वहीं, डोनोवन फरेरा को 1 करोड़ रुपये में राजस्थान को दे दिया. टीम ने कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. 

कप्तान अक्षर सहित ये प्लेयर्स हुए रिटेन

दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी सीजन से पहले मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार और दर्शन नालकंडे को रिलीज करने का फैसला किया है. पिछले सीजन में पांचवें स्थान पर रहने वाले फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों में अक्षर पटेल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क और ट्रिस्टन स्टब्स शामिल हैं. कैपिटल्स की टीम के कप्ता अक्षर पटेल ही हैं. वह पिछले सीजन की तरह अगले सीजन में टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CSK IPL 2026 Squad: चेन्नई में सैमसन, अगले सीजन में खेलेंगे 44 साल के धोनी, देख लें रिटेन-रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट

दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिटेन हुए प्लेयर्स: अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराण विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव.

ट्रेड से टीम में आए खिलाड़ी: नीतीश राणा

ट्रेड से दूसरी टीम में गए खिलाड़ी: डोनोवन फेरेरा

ये भी पढ़ें: RR IPL 2026 Squad: जडेजा IN सैमसन OUT, राजस्थान रॉयल्स ने हसरंगा सहित इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, यहां देखें पूरी टीम

रिलीज किए गए प्लेयर्स: मोहित शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे.

दिल्ली कैपिटल्स के पास नीलामी के लिए बची हुई शेष राशि (पर्स)- 21.8 करोड़ रुपये.

टीम में खाली जगह: 8

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Delhi Capitals

Trending news

क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका