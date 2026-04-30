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Hindi Newsक्रिकेटअनहोनी: क्रिकेट के जुनून से उजड़ा घर... IPL मैच के बाद मौत की दस्तक, एक ही घर के बुझे 2 चिराग, DC ने दी श्रद्धांजलि

अनहोनी: क्रिकेट के जुनून से उजड़ा घर... IPL मैच के बाद मौत की दस्तक, एक ही घर के बुझे 2 चिराग, DC ने दी श्रद्धांजलि

आईपीएल 2026 का खुमार पूरे भारत में छाया हुआ है. भारत में क्रिकेट का जुनून इस कदर है कि हर मुकाबले में स्टेडियम भरे नजर आते हैं. लेकिन किसे पता था कि ये जुनून जान का दुश्मन बन जाएगा. पिछले साल RCB फैंस की जान गई और लोगों के जहन से वो एक्सीडेंट निकला नहीं था कि एक और अनहोनी हो गई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:30 PM IST
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IPL 2026
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आईपीएल 2026 का खुमार पूरे भारत में छाया हुआ है. भारत में क्रिकेट का जुनून इस कदर है कि हर मुकाबले में स्टेडियम भरे नजर आते हैं. लेकिन किसे पता था कि ये जुनून जान का दुश्मन बन जाएगा. पिछले साल RCB फैंस की जान गई और लोगों के जहन से वो एक्सीडेंट निकला नहीं था कि एक और अनहोनी हो गई है. IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के दो युवा फैंस की एक मैच के बाद जान चली गई. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऑफीशियल हैंडल पर पोस्ट डालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

कैसे गई जान?

दिल्ली कैपिटल्स ने यज्ञ भाटिया और अभव भाटिया की फोटो शेयर की, जिसमें वह अपनी टीम को स्टैंड्स में चियर करते नजर आ रहे हैं. दोनों चचेरे भाई हैं, लेकिन इनके क्रिकेट के जुनून ने घर उजाड़ दिया. आईपीएल मैच देखकर दोनों घर लौट रहे थे, लेकिन ट्रक से टक्कर होने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम का मुकाबला आरसीबी के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था. 

दिल्ली ने दी भावुक श्रद्धांजलि

दिल्ली कैपिटल्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'दिल टूट गया. कहने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. हम DC टोली के सदस्य अभव (14) और यज्ञ भाटिया (20) के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं. वे हमेशा हमारे साथ स्टैंड्स में मौजूद रहते थे और दिल्ली के लिए चीयर करते थे. आज, दुख की इस अकल्पनीय घड़ी में हम उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अभव और यज्ञ. आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे.'

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RCB से हारी थी दिल्ली

दिल्ली को पिछले मुकाबले में आरसीबी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. पूरी दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 75 रन के स्कोर पर सिमट गई थी, जवाब में आरसीबी ने 9 विकेट रहते इस आसान लक्ष्य को चेज कर दिया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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