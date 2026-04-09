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Hindi Newsक्रिकेटगावस्कर का आलोचकों के मुंह पर तमाचा, मिलर नहीं ये थी हार की असल वजह,1 रन से हार की Inside Story

गावस्कर का आलोचकों के मुंह पर तमाचा, मिलर नहीं ये थी हार की असल वजह,1 रन से हार की Inside Story

दिल्ली कैपिटिल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की 1 रनों से हार हुई.  इस हार के बाद भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने डेविड मिलर को लेकर काफी कुछ कहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:06 PM IST
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Image credit- IPL
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इस समय डेविड मिलर के लिए हालात काफी मुश्किल बने हुए हैं.दिल्ली कैपिटल्स को लगा था कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका का यह खिलाड़ी एक मैच जिताने वाला हीरो मिलेगा, लेकिन गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आईपीएल मुकाबले की आखिरी दो गेंदों ने पूरी कहानी बदल दी.मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे मिलर ने मैच की आखिरी गेंद से ठीक पहले एक रन लेने से मना कर दिया, जो अंत में टीम पर भारी पड़ा और दिल्ली को एक रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर इस फैसले को बड़ी गलती नहीं मानते. उनका मानना है कि मिलर को भरोसा था कि वह आखिरी गेंद पर कम से कम दो रन बना लेंगे.

गुजरात की पहली जीत

दूसरे छोर पर कुलदीप यादव खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद डेविड मिलर ने उन्हें स्ट्राइक नहीं दी, जबकि टीम को जीत के लिए आखिरी दो गेंदों पर दो रन चाहिए थे. आखिरी गेंद पर मिलर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पाए और जब उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश की, तो जोस बटलर ने तेजी दिखाते हुए कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया. इसी के साथ गुजरात टाइटन्स ने इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की.. गावस्कर का मानना है कि मिलर को दूसरी आखिरी गेंद पर कुलदीप को स्ट्राइक देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलर के इस फैसले को बड़ी गलती नहीं माना.

स्ट्राइक देना जरूरी था

“उन्हेंपूरा भरोसा था कि वो टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर जिस तरह से रन लिया, उसे देखते हुए शायद उन्हें स्ट्राइक देनी चाहिए थी,” मैच के बाद गावस्कर ने कहा. “हां, उन्हें स्ट्राइक देना बेहतर विकल्प हो सकता था. ये बातें बाद में समझ आती हैं, लेकिन सच यही है कि जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पिछले ओवर और इसी ओवर में बल्लेबाजी की, उससे उन्हें पूरा यकीन था कि वो मैच खत्म कर देंगे. इसलिए इस फैसले के लिए उन्हें पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता.” उन्होंने आगे कहा कि मिलर का भरोसा सही था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी की, जिससे बात बन नहीं पाई.

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पीटरसन ने दिया मिलर का साथ 

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. उनका मानना है कि मिलर को पूरा भरोसा था कि वह आखिरी गेंद पर कम से कम एक रन जरूर निकाल लेंगे. पीटरसन ने कहा कि मिलर ने टीम को इस स्थिति तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था, इसलिए आखिरी नतीजे के लिए उन्हें दोष देना सही नहीं है.
पीटरसन ने कहा, “मुझे लगता है कि उनके दिमाग में यही था कि आखिरी गेंद से एक रन तो मिल ही जाएगा. और अगर एक रन नहीं मिला, तो वह गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह ऐसा करने की क्षमता रखते हैं. उनके सामने सवाल ये था कि क्या वो कुलदीप के आउट होने का जोखिम लें या खुद मैच खत्म करने की कोशिश करें.” उन्होंने आगे कहा, “शायद उन्होंने सोचा कि कम से कम एक रन तो मिल ही जाएगा. सबसे खराब स्थिति भी एक रन की ही होगी, और उसे वो मिस नहीं करेंगे. वहीं, अगर सब सही रहा तो 2, 3 या बाउंड्री भी मिल सकती है.”

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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