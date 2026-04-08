DC vs GT: हाई-वोल्टेज मैच के बीच दिल्ली स्टेडियम के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, जानिए क्या निकला?

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का 14 वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में का टोटल खड़ा कर दिया है. इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल से लेकर टॉप आर्डर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. इसी बीच एक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास एक लावारिस बैग मिलने की खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो अरुण जेटली स्टेडियम के नजदीकी मेट्रो स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास ये संदिग्ध बैग पाया गया है. पुलिस इस बैग की जांच करने में लग गई है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह का हादसा नहीं हुआ है. इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं...

DC के फैंस को राहत

मेट्रो के गेट नंबर 5 के बाहर एक लावारिस बैग मिलने से थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई. इसी तरह, मैच के लिए बनाए गए एंट्री गेट नंबर 16 और 17 के पास भी एक बैग बिना किसी मालिक के रखा मिला.यह घटना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर की है, जहां आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. हालांकि जांच के बाद बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, उसमें सिर्फ कपड़े थे. माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति गलती से अपना बैग वहीं छोड़ गया था.

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गुजरात ने दिया 211 रनों का लक्ष्य

गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल की टीम के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने 70 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाए. दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत गुजरात 210 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब रही.

दिल्ली की ताबड़तोड़ शुरुआत

दिल्ली कैपिटल्स ने 210 रनों के जवाब में बेहद ही शानदार शुरुआत की है. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के साथ पथुम निसांका जमकर कहर बरपा रहे हैं. दोनों ने महज 6 ओवर में टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया है. दिल्ली ने टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं, गुजरात ने दोनों ही मुकाबले गंवाए हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगगा की आज किसकी जीत होगी.

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