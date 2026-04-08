Advertisement
trendingNow13171329
Hindi Newsक्रिकेटDC vs GT: हाई-वोल्टेज मैच के बीच दिल्ली स्टेडियम के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, जानिए क्या निकला?

DC vs GT: हाई-वोल्टेज मैच के बीच दिल्ली स्टेडियम के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, जानिए क्या निकला?

आईपीएल का 14वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान स्टेडियम के नजदीकी गेट नंबर 5 के पास एक लावारिस बैग पाया गया. इसके बाद से ही पुलिस जांच में जुट गई है. आइए समझते हैं पूरे माजरे को...

 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit-IPl
Image credit-IPl

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का 14 वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में  का टोटल खड़ा कर दिया है. इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल से लेकर टॉप आर्डर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. इसी बीच एक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास एक लावारिस बैग मिलने की खबर है. रिपोर्ट्स की मानें तो अरुण जेटली स्टेडियम के नजदीकी मेट्रो स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास ये संदिग्ध बैग पाया गया है. पुलिस इस बैग की जांच करने में लग गई है. हालांकि, अभी तक किसी भी तरह का हादसा नहीं हुआ है. इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं...

DC के फैंस को राहत

मेट्रो के गेट नंबर 5 के बाहर एक लावारिस बैग मिलने से थोड़ी देर के लिए हलचल मच गई. इसी तरह, मैच के लिए बनाए गए एंट्री गेट नंबर 16 और 17 के पास भी एक बैग बिना किसी मालिक के रखा मिला.यह घटना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर की है, जहां आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. हालांकि जांच के बाद बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, उसमें सिर्फ कपड़े थे. माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति गलती से अपना बैग वहीं छोड़ गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात ने दिया 211 रनों का लक्ष्य

गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल की टीम के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने 70 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाए. दोनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत गुजरात 210 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब रही.

दिल्ली की ताबड़तोड़ शुरुआत 

दिल्ली कैपिटल्स ने 210 रनों के जवाब में बेहद ही शानदार शुरुआत की है. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के साथ पथुम निसांका जमकर कहर बरपा रहे हैं. दोनों  ने महज 6 ओवर में टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया है. दिल्ली ने टूर्नामेंट में अभी तक खेले गए दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं, गुजरात ने दोनों ही मुकाबले गंवाए हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगगा की आज किसकी जीत होगी.

ये भी पढ़ें: IPL के बीच बीसीसीआई का नया नियम, बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को नहीं करनी ये गलती, जानें पूरा नियम

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Suspicious bag found outside Delhi stadiumDelhi metroDMRCdc vs gt

Trending news

'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा