DC vs GT Weather Forecast Delhi: आईपीएल में बारिश की होगी हैट्रिक? दिल्ली के मौसम ने डराया, जान लें पिच रिपोर्ट

Delhi Capitals vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच भिड़ंत आज होगी. जहां दिल्ली अपनी जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी, वहीं गुजरात को अपनी पहली जीत की तलाश है. बुधवार (8 अप्रैल) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक तरफ अजेय दिल्ली कैपिटल्स होगी और दूसरी तरफ जीत के लिए संघर्ष कर रही गुजरात टाइटंस. यह दोनों ही टीमों का इस सीजन का तीसरा मुकाबला है. जहां दिल्ली ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है वहीं गुजरात को अपनी पहली जीत की तलाश है.

दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष क्रम के संघर्ष के बावजूद टीम ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीत लिए हैं. इसका मुख्य श्रेय युवा बल्लेबाज समीर रिजवी को जाता है. उन्होंने दोनों मैचों में नाबाद अर्धशतक जड़कर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है. गेंदबाजी में लुंगी एंगिडी और टी नटराजन ने चार-चार विकेट लेकर दिल्ली के आक्रमण को मजबूती दी है.

क्या गुजरात के लिए गिल की फिटनेस बड़ी चिंता है?

गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही है. टीम को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करीबी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. गुजरात का मध्यक्रम कमजोर नजर आ रहा है और गेंदबाजी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है. कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल टीम की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं.

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क्या बारिश आज के मैच में खलल डालेगी?

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है और मैच की पूर्व संध्या पर भी गरज के साथ बौछारें देखी गईं. हालांकि, एक्यूवेदर के अनुसार मैच के समय आसमान साफ रहने की संभावना है और बारिश की गुंजाइश कम है. खेल के दौरान तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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क्या टॉस जीतने वाला क्या करेगा?

यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर 5 पर खेला जाएगा, जो आमतौर पर बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है. हालांकि, लंबे समय तक पिच के कवर के नीचे रहने के कारण इसमें नमी हो सकती है. इससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है ताकि पिच की नमी का फायदा उठाया जा सके.