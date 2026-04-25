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Hindi Newsक्रिकेटDC vs PBKS: बीच मैच में अनहोनी... कैच के चक्कर में अचेत होकर गिरा गेंदबाज, आनन-फानन में मैदान में आई एंबुलेंस

DC vs PBKS: बीच मैच में अनहोनी... कैच के चक्कर में अचेत होकर गिरा गेंदबाज, आनन-फानन में मैदान में आई एंबुलेंस

DC vs PBKS: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में बड़ी अनहोनी हो गई है. बीच मैच में दिल्ली के स्टार गेंदबाज लुंगी एंगीडी को गंभीर चोट आ गई. जिसके चलते मैच रुक गया है. एंगीडी अचेत होकर मैदान में गिरे और स्ट्रेचर के बाद एंबुलेंस को भी मैदान में लाना पड़ गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:35 PM IST
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DC vs PBKS: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में बड़ी अनहोनी हो गई है. बीच मैच में दिल्ली के स्टार गेंदबाज लुंगी एंगीडी को गंभीर चोट आ गई. जिसके चलते मैच रुक गया है. एंगीडी अचेत होकर मैदान में गिरे और स्ट्रेचर के बाद एंबुलेंस को भी मैदान में लाना पड़ गया. इस इंजरी के चलते मैच 15-20 मिनट रुका पड़ा. पूरे अरुण जेटली स्टेडियम में इस इंजरी के चलते सन्नाटा देखने को मिला.

कैसे लगी चोट?

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य ने दूसरे ओर में एक दमदार शॉट खेला जो काफी ऊपर गया. लुंगी एंगीडी इस कैच को लपकने के लिए पीछे की ओर दौड़े, जिसके गेंद उनसे काफी दूर गिरी. अंत में एंगीडी अपना संतुलन खो बैठे और गर्दन के बल गिरे, जिसके चलते उनकी गर्दन मुड़ गई. वह अचेत होकर लेटे रहे, आनन-फानन में फिजियो और डॉक्टर्स मैदान पर आए. 

एंबुलेंस से बाहर गए एंगीडी

एंगीडी को कुछ देर डॉक्टर्स ने देखा. हालांकि, राहत की बात रही कि वह डॉक्टर्स से बात करते नजर आए, लेकिन एंबुलेंस मैदान में आई और एंगीडी को अस्पताल ले जाया गया. मैच काफी देर तक रोकना पड़ा, लेकिन 20 मिनट बाद फिर पंजाब किंग्स की ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली. एंगीडी की इंजरी के बाद कन्कशन रिप्लेसमेंट के रूप में दिल्ली ने दुष्मंथा चमीरा को मैदान पर उतारा. दिल्ली का एक नेट गेंदबाज एक दिन पहले प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हुआ था, जिसके लिए मैदान में एंबुलेंस लानी पड़ी.

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रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ मैच

दिल्ली और पंजाब का मुकाबला रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और स्कोरबोर्ड पर 264 रन टांग दिए. केएल राहुल ने आतिशी अंदाज में महज 67 गेंद में 152 रन की नाबाद पारी खेली और एक आईपीएल मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय बने. नितीश राणा ने भी 44 गेंद में 99 रन ठोके. दूसरी तरफ से पंजाब ने भी दम दिखाया और पॉवरप्ले से पहले ही 100 का स्कोर पार कर लिया.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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