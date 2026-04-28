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Hindi Newsक्रिकेट24 में से 20 डॉट गेंदें...22 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार हुआ ये चमत्कार

24 में से 20 डॉट गेंदें...22 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार हुआ ये चमत्कार

Suyash Sharma 20 Dot Balls: आईपीएल इतिहास में जो कमाल पिछले 18 साल में नहीं हुआ था, वो आरसीबी के एक स्पिनर ने कर दिखाया. उसने अपने चार ओवरों में सिर्फ 7 रन दिए. अपने इस स्पेल में उसने सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का महारिकॉर्ड बना दिया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:05 AM IST
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24 में से 20 डॉट गेंदें...22 साल के गेंदबाज ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार हुआ ये चमत्कार

Suyash Sharma 20 Dot Balls: आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला तेज गेंदबाजों के नाम रहा. दिल्ली और आरसीबी के बीच हुए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाजों ने मिलकर कुल 8 विकेट निकाले. तेज गेंदबाजों की गूंज वाले इस मुकाबले में एक युवा स्पिनर अपनी जादुई फिरकी से इतिहास रच गया. ये कोई और नहीं बल्कि 22 साल के लेग स्पिनर सुयश शर्मा हैं, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ वो कारनामा कर दिखाया है, जो आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में कोई दूसरा स्पिनर नहीं कर सका था.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुयश शर्मा ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को बेबस कर दिया. उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में कुल 20 डॉट गेंदें फेंकी. आईपीएल इतिहास में यह किसी भी स्पिनर द्वारा एक मैच में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का नया रिकॉर्ड है.

सुयश ने इस मामले में दिग्गज तेज गेंदबाज दीपक चाहर की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 2019 में केकेआर के खिलाफ 20 डॉट गेंदें फेंकी थीं. अब सुयश और दीपक संयुक्त रूप से एक मैच में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

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कंजूस बॉलिंग का नया रिकॉर्ड

सुयश शर्मा का स्पेल न केवल किफायती था, बल्कि ऐतिहासिक भी रहा. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए (जिसमें 3 रन वाइड के थे) और एक विकेट भी झटका. उनका इकॉनमी रेट 1.75 का रहा. यह आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे किफायती 4 ओवर का स्पेल है. इस लिस्ट में सिर्फ युजवेंद्र चहल (1.5 इकॉनमी) ही उनसे आगे हैं.

2023 में किया था डेब्यू

2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले सुयश शर्मा ने अपने पहले ही मैच में आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी. इसके बाद वो साल 2025 में आरसीबी का हिस्सा बने. जिसके बाद से सुयश और भी घातक नजर आ रहे हैं. अब तक 34 आईपीएल मैचों में उनके नाम 24 विकेट दर्ज हैं. वो इस सीजन में सिर्फ 7.84 की इकॉनमी से रन खर्च कर रहे हैं.

क्या है सुयश की खासियत?

सुयश शर्मा पिछले 3 सीजन से आईपीएल खेल रहे हैं. उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी भी बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करने से डरते नहीं हैं. उनका बॉलिंग एक्शन काफी हद तक रवि बिश्नोई की तरह तेज और सीधा है. वे पारंपरिक लेग स्पिनर्स की तुलना में गेंद को हवा में थोड़ी तेजी (pace) से फेंकते हैं, जिससे बल्लेबाजों को गेंद की लेंथ पढ़ने और फुटवर्क इस्तेमाल करने का समय बहुत कम मिलता है. इस स्पिनर की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुगली है. वो 80 फीसदी यही गेंद डालते हैं.

ये भी पढ़ें: Manu Bhaker से पूछा गया 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा सवाल...सोशल मीडिया पर छिड़ी 'महाजंग', फैंस का क्यों फूटा गुस्सा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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