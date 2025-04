कौन है वो शख्स जिसके चरणों में झुके विराट कोहली? दिल्ली कैपिटल्स को रौंदने के बाद ऐसे जीता फैंस का दिल

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रविवार (27 अप्रैल) को जबरदस्त बैटिंग की. उन्होंने आरसीबी को मुश्किल से निकाला और दिल्ली के खिलाफ मैच को शानदार अंदाज में फिनिश किया. यह 10 मैचों में टीम की सातवीं जीत थी. आरसीबी ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया. साथ ही विराट सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया.

कोच के छुए पैर

अपनी मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी के बाद विराट ने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा से मुलाकात की. राजकुमार शर्मा मैच देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे हुए थे. मुकाबले के बाद वह ग्राउंड पर नजर आए. विराट उन्हें देखते ही उनके पास पहुंच गए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया. स्टेडियम में बैठे दर्शक इस पल को देखने के बाद काफी खुश हुए. राजकुमार शर्मा ने भी उनकी अर्धशतकीय पारी के लिए बधाई देते हुए मजाक में उनके पेट पर मुक्का मारा.

6 wins in 6 away games, top of the table, and contributions from different players in different games have made this extra special this year. All that and more, in Part 1 of our… pic.twitter.com/C4KzpqsrXn

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 28, 2025