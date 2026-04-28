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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: स्विंग का जादूगर! Bhuvneshwar Kumar ने तोड़ा Trent Boult का घमंड...इस मामले में सबको पछाड़ बने नंबर 1

IPL 2026: स्विंग का जादूगर! Bhuvneshwar Kumar ने तोड़ा Trent Boult का घमंड...इस मामले में सबको पछाड़ बने नंबर 1

Bhuvneshwar Kumar Record: 27 अप्रैल को खेले गए आईपीएल के 39वें मुकाबले में तेज गेंदबाजी का जलवा दिखा. आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की बॉलिंग की. भुवी ने 3 ओवर में 5 रन देकर 3 शिकार किए और इतिहास रच दिया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:39 AM IST
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IPL 2026: स्विंग का जादूगर! Bhuvneshwar Kumar ने तोड़ा Trent Boult का घमंड...इस मामले में सबको पछाड़ बने नंबर 1

Bhuvneshwar Kumar Record: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में 27 अप्रैल की रात खेले गए 39वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को उसी के घर अरुण जेटली स्टेडियम में 9 विकेट से रौंद दिया. इस मैच की असली सुर्खियां आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बटोरीं. 'भुवी' ने अपनी कातिलाना स्विंग से दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करते हुए आईपीएल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है.

दिल्ली के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती ओवरों में ही अपनी लय पकड़ ली और पावरप्ले में 3 विकेट झटककर इतिहास रच दिया. भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज पहले से ही थे, लेकिन अब वो 2023 सीजन के बाद से पावरप्ले के आंकड़ों में भी शिखर पर काबिज हो चुके हैं. उन्होंने इस मामले में ट्रेंट बोल्ट की बराबरी की है.

पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास को उठाकर देखें तो भुवी ने पावरप्ले में अब तक कुल 89 शिकार किए हैं, जबकि बोल्ट के नाम 73 शिकार हैं. वहीं 2023 के बाद पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवी और बोल्ट 32-32 विकेट के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं.

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पावरप्ले के सबसे सफल गेंदबाज (IPL 2023 से अब तक):

  1. भुवनेश्वर कुमार: 32 विकेट
  2. ट्रेंट बोल्ट: 32 विकेट
  3. मोहम्मद सिराज: 28 विकेट
  4. मोहम्मद शमी: 28 विकेट
  5. दीपक चाहर: 24 विकेट

29वीं दफा पहले ही ओवर में विकेट चटकाया

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने मैच के पहले ही ओवर में दिल्ली के लिए डेब्यू कर रहे साहिल पारख को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया था. आईपीएल इतिहास में यह 29वीं बार हुआ, जब भुवी ने पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया हो. हालांकि, इस मामले में ट्रेंट बोल्ट (32 बार) अभी भी उनसे आगे हैं, लेकिन भुवी की कंसिस्टेंसी उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक 'न्यू बॉल' गेंदबाज बनाती है.

बुमराह के क्लब में शामिल हुए भुवी

दिल्ली के खिलाफ भुवी का स्पेल किसी जादू से कम नहीं था. उन्होंने 3 ओवर के कोटे में मात्र 5 रन देकर 3 विकेट झटके. यह आईपीएल में 20वीं बार था जब भुवनेश्वर ने एक मैच में 3 या उससे ज्यादा विकेट लिए हों. इस खास लिस्ट में वे अब जसप्रीत बुमराह (25 बार) के करीब पहुंच गए हैं.

मैच का हाल

भुवनेश्वर की घातक गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि दिल्ली की टीम महज 75 रनों पर ढेर हो गई. यह इस सीजन का पावरप्ले में सबसे कम स्कोर भी था. जवाब में बेंगलुरु ने महज 81 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और अपनी नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार किया. आरसीबी की जीत के हीरो जोश हेजलवुड रहे, जिन्होंने 3.3 ओवर में कुल 12 रन देकर 4 विकेट निकाले. आरसीबी के लिए जेकब बेथेल ने 11 गेंदों पर 20, विराट कोहली ने 15 गेंदों पर 23 और देवदत्त पडिक्कल ने 13 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाकर मैच जिता दिया.

ये भी पढ़ें: 75 रन पर ढेर हुई दिल्ली कैपिटल्स, फिर भी कप्तान अक्षर पटेल क्यों नहीं हुए हैरान? किसपर फोड़ा हार का ठीकरा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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