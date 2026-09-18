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दिल्ली में सफल रहा अफगानिस्तान का होम ग्राउंड प्रयोग, 3 मैच में पहुंचे 85000+ फैंस, DDCA प्रेसिडेंट ने क्या कहा?

India vs Afghanistan T20I: DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली ने दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच 'द फ्रेंडशिप कप' के सफल आयोजन की सराहना की. 85,000 से अधिक प्रशंसकों की मौजूदगी और भारत की 3-0 से सीरीज जीत के बारे में विस्तार से पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 18, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:08 PM IST
दिल्ली में सफल रहा अफगानिस्तान का होम ग्राउंड प्रयोग, 3 मैच में पहुंचे 85000+ फैंस, DDCA प्रेसिडेंट ने क्या कहा?
Image Credit: भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर, अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान और डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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