दिल्ली में सफल रहा अफगानिस्तान का होम ग्राउंड प्रयोग, 3 मैच में पहुंचे 85000+ फैंस, DDCA प्रेसिडेंट ने क्या कहा?

India vs Afghanistan T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीत लिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने तीनों मुकाबलों में जोरदार प्रदर्शन किया. सीरीज के दौरान स्टेडियम में फैंस को बड़ी संख्या में देखा गया. इससे अफगानिस्तान द्वारा दिल्ली में मेजबानी करने का प्रयोग सफल साबित हुआ. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने देश की राजधानी में भारत और अफगानिस्तान के बीच 'द फ्रेंडशिप कप' के सफल आयोजन की प्रशंसा की है.
रोहन जेटली ने स्टेडियम में प्रशंसकों की भारी भीड़ का स्वागत करते हुए इस टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज को दोनों पड़ोसी देशों के बीच खेल संबंधों को और मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण बताया. भारतीय क्रिकेट टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से शानदार जीत हासिल की. इस एक हफ्ते की सीरीज के लिए अरुण जेटली स्टेडियम आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान का 'होम वेन्यू' था. भारत ने शुरुआती दोनों मैचों में सात-सात विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद गुरुवार रात खेले गए अंतिम मुकाबले में 127 रनों की एकतरफा जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाया.
सीरीज के समापन पर जारी बयान में रोहन जेटली ने कहा, ''अफगानिस्तान के खिलाफ यादगार 3-0 की सीरीज जीत पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई. 'द फ्रेंडशिप कप' क्रिकेट का एक अद्भुत उत्सव रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में तीनों मैचों के दौरान 85,000 से अधिक प्रशंसकों का जुटना बेहद सुखद था, जिसमें हजारों फैंस अफगानिस्तान से भी खास तौर पर इस अवसर का हिस्सा बनने आए थे. पूरी सीरीज में स्टेडियम का शानदार माहौल दिल्ली में क्रिकेट के प्रति जुनून को दर्शाता है.''
स्टेडियम में दर्शकों की उपस्थिति तीनों दिन काफी उत्साहजनक रही. रविवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 25,165 दर्शक मैच देखने पहुंचे, जबकि मंगलवार को आयोजित दूसरे मैच में 24,259 फैंस मौजूद रहे. वहीं गुरुवार को खेले गए तीसरे और अंतिम मैच को देखने के लिए 26,230 क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में उपस्थित थे. इसके अलावा तीनों मैचों के दौरान स्टेडियम में हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे.
Congratulations to Team India on an outstanding 3-0 series victory against Afghanistan.
The Friendship Cup has been a memorable celebration of cricket, with the Arun Jaitley Stadium witnessing three exciting encounters between the two sides. It was also wonderful to see… pic.twitter.com/e74ZBVPzHP
— Rohan Jaitley (@rohanjaitley) September 17, 2026
रोहन जेटली ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान का अपनी घरेलू सीरीज भारत में आयोजित करने का फैसला दोनों देशों के गहरे संबंधों को दिखाता है. उन्होंने कहा, ''दिल्ली में भारत के खिलाफ अपनी होम सीरीज खेलकर अफगानिस्तान ने दोनों देशों के अटूट रिश्ते और लोगों को करीब लाने की खेल की ताकत को साबित किया है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंधों के दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल है.''
डीडीसीए अध्यक्ष ने इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सफल बनाने वाली संस्थाओं का धन्यवाद करते हुए कहा, ''हम इस सीरीज को संभव बनाने और दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस यादगार अध्याय का हिस्सा बनाने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी अध्यक्ष जय शाह के निरंतर सहयोग और प्रयासों के आभारी हैं. हमें गर्व है कि डीडीसीए और दिल्ली ने इन तीन रोमांचक मैचों की मेजबानी की. प्रशंसकों को दोनों टीमों से उच्च स्तरीय क्रिकेट देखने का अवसर दिया.''