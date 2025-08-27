6, 6, 6, 6... एशिया कप से पहले रिंकू सिंह की एक और आतिशी पारी, 200 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही

Rinku Singh Batting: एशिया कप से पहले रिंकू सिंह खतरनाक फॉर्म में हैं. वह गेंदबाजों को जमकर धुनाई कर रहे हैं. यूपी टी20 लीग में मेरठ मैवरिक्स की कप्तानी संभाल रहे रिंकू का बल्ला खूब बोल रहा है. गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ तूफानी शतक के बाद इस भारतीय ने लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ भी तूफानी बैटिंग से तबाही मचाई.

4 छक्के और 3 चौके, 27 गेंदों में 54 रन

यूपी टी20 लीग में रन बरसा रहे रिंकू सिंह का बल्ला एक बार फिर बोला. उन्होंने लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ तूफानी फिफ्टी ठोकी. पहले बैटिंग करते हुए मेरठ मैवरिक्स ने 233 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाया. इसमें रिंकू सिंह की 27 गेंदों में 54 रन की पारी का अहम योगदान रहा. रिंकू के अलावा स्वास्तिक चिकारा और रितुराज शर्मा ने भी ताबड़तोड़ रन बनाए. चिकारा ने चार चौके और इतने ही छक्के लगाते हुए 55 रन बनाए, जबकि रितुराज 74 रन पर नाबाद रहे. उन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 5 छक्के लगाए.

फॉर्म में रिंकू सिंह

रिंकू सिंह इस समय शानदार लय में हैं. आगामी एशिया कप से पहले उनका बल्ला खूब बोल रहा है, जो उनके और टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. इस मुकाबले से पहले रिंकू सिंह लीग में एक शतक भी जमा चुके हैं, जहां उन्होंने 108 रन की नाबाद कप्तानी पारी खेलकर टीम को मुकाबला जिताया था. यह रिंकू का किसी भी टी20 मैच में लगाया गया पहला शतक रहा. एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने से पहले चर्चाएं थीं कि क्या रिंकू स्क्वॉड में जगह बना पाएंगे. हालांकि, सेलेक्टर्स ने उन्हें 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया.

टीम में चुने जाने की नहीं थी उम्मीद

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के बाद रिंकू सिंह ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जगह मिलेगी. हालांकि, टीम में नाम आने के बाद 27 साल के इस बल्लेबाज ने कहा कि एशिया कप के लिए चुने जाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. रिंकू सिंह ने यह भी कहा कि यूपी टी20 लीग में उनके प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'एशिया कप की लिस्ट में अपना नाम देखकर मैं प्रेरित हुआ. पिछले साल मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा. लेकिन सेलेक्टर्स ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे चुना, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा.'

क्या प्लेइंग-11 में मिलेगा मौका?

टी20 लीग में रिंकू सिंह के बल्ले से रन बरस रहे हैं. इस फॉर्म को दिखाने के बाद उन्होंने एशिया कप के लिए प्लेइंग-11 में शामिल होने की दावेदारी ठोक दी है. देखना दिलचस्प होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव क्या फैसला लेते हैं. हाल ही में रिंकू ने कहा था कि एक मैच में एक या दो ओवर गेंदबाजी करने की क्षमता ने उनके चयन में मदद की होगी. रिंकू ने खुलासा किया कि चयन समिति वर्तमान में ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रही है जो मल्टी-स्किलड हैं. रिंकू ने कहा, 'आजकल गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण है. चयनकर्ता चाहते हैं कि टीम में आपकी कई भूमिकाएं हों. अगर आप बल्ले से खेल को प्रभावित नहीं कर सकते, तो गेंद से करें.'