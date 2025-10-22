फिर दहाड़ने को तैयार ये खूंखार ऑलराउंडर, इस टीम से किया करार, पिछले महीने ही लिया था संन्यास

पिछले ही महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाला एक घातक ऑलराउंडर फिर दहाड़ने को तैयार है. यह ऑलराउंडर अब काउंटी क्रिकेट में धमाल मचाएगा. 36 साल के इस स्टार ने काउंटी क्लब वार्विकशायर के लिए दो साल का करार किया है. दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने काउंटी क्लब वार्विकशायर के साथ दो साल का नया कॉन्ट्रैक्ट किया है. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वोक्स 2027 तक टीम के लिए खेलेंगे. वोक्स ने पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.

क्लब से जुड़कर जाहिर की खुशी

वोक्स ने क्लब की वेबसाइट से बात करते हुए कहा, 'वार्विकशायर हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है. अकडेमी में ट्रेनिंग से लेकर मेरे पहले प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने तक, यह क्लब लगभग दो दशकों से मेरे करियर के हर महत्वपूर्ण पल में मौजूद रहा है. नया कॉन्ट्रैक्ट इस संबंध को और आगे ले जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'वार्विकशायर के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दो साल और बढ़ाना एक ऐसे क्लब के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लगता है जो मुझे वाकई घर जैसा लगता है. हमारे पास एक प्रतिभाशाली टीम है, जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. मुझे पूरा विश्वास है कि हम नए सीजन में ट्रॉफी के लिए चुनौती पेश करने की बेहतरीन स्थिति में हैं.'

गेंद और बल्ले दोनों से शानदार

वोक्स के साथ करार के बाद वार्विकशायर के प्रदर्शन डायरेक्टर जेम्स थॉमस ने कहा, 'क्रिस का अगले दो वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना क्लब में सभी के लिए बहुत मायने रखता है. वह वार्विकशायर के लिए खेलने के महत्व को पूरी तरह से दर्शाते हैं. वोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हमारे सभी महत्वाकांक्षी युवा खिलाड़ी प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि इतने लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर कैसे प्रदर्शन किया जाए. क्रिस का बल्ले और गेंद दोनों से अनुभव अमूल्य होगा क्योंकि हम अपनी टीम को बेहतर और विकसित करना चाहते हैं.'

क्रिस वोक्स का करियर

क्रिस वोक्स 2012 और 2021 काउंटी चैंपियनशिप जीतने वाली वार्विकशायर टीम के सदस्य थे. उन्होंने 2010 और 2016 में वनडे कप और 2014 में टी20 ब्लास्ट ट्रॉफी भी जीती, जब टीम बर्मिंघम बियर्स के नाम से जानी जाती थी. 36 साल के वोक्स ने पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. इंग्लैंड के लिए उन्होंने 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टी20 मैच खेले हैं. वोक्स 2019 में वनडे वर्ल्ड कप और 2022 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं.