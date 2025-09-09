5 मैच, 10 विकेट और 120 रन... Asia Cup में ये पाकिस्तानी से टीम इंडिया के लिए बनेगा मुसीबत! ट्राई सीरीज में मचाई तबाही
Advertisement
trendingNow12914199
Hindi Newsक्रिकेट

5 मैच, 10 विकेट और 120 रन... Asia Cup में ये पाकिस्तानी से टीम इंडिया के लिए बनेगा मुसीबत! ट्राई सीरीज में मचाई तबाही

Asia Cup 2025: कुछ घंटों में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच है लेकिन शोर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का देखने को मिल रहा है. दोनों टीमों ने 'महाजंग' के लिए कमर कस ली है. एक पाकिस्तानी प्लेयर टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan Cricket Team
Pakistan Cricket Team

Asia Cup 2025: कुछ घंटों में एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच है लेकिन शोर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का देखने को मिल रहा है. दोनों टीमों ने 'महाजंग' के लिए कमर कस ली है. एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकता है. ये खिलाड़ी कभी बल्ले से विरोधियों को तहस-नहस करता है तो कभी अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाता है. इस ऑलराउंडर ने ट्राई सीरीज में अपने हरफनमौला प्रदर्शन से तबाही मचा डाली है. 

10 सितंबर को पहला मुकाबला

भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी. पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया. फाइनल मैच में पाक टीम ने अफगानिस्तान को धूल चटाई. खिताबी जंग का हीरो वो ऑलराउंडर रहा जो पूरी सीरीज में पाकिस्तान की रीढ़ साबित हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ये ऑलराउंडर?

ये ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज हैं. मोहम्मद नवाज ने ट्राई सीरीज के फाइनल मैच में 5 विकेट लेकर अफगानिस्तान को रनों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. अफगान टीम 100 रन के लिए तरसती नजर आई. इस ट्राई सीरीज में नवाज ने 5 मुकाबले खेले जिसमें 10 विकेट अपने नाम किए इसके साथ ही 120 रन भी बनाए. ऐसे में इस ऑलराउंडर से भारत को सावधान रहना होगा. नवाज इन दिनों शानदार फॉर्म में दिखे. 

ये भी पढे़ं.Asia Cup से पहले पाकिस्तान की हुंकार... अफगानिस्तान को रौंदकर कप्तान का सीना चौड़ा, कहा- हम तैयार हैं..

क्या बोले कप्तान?

नवाज को लेकर कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'वापसी के बाद से ही नवाज बल्ले, गेंद और मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मुश्किल हालात में मैं उनसे सलाह ले सकता हूं. जब भी जरूरत होगी, हम दो स्पिनरों के साथ खेलेंगे. हमने परिस्थितियों का आकलन किया और दो स्पिनरों के साथ खेलना हमारे लिए कारगर रहा. उनके स्पिनरों के खिलाफ खेलना हमारे लिए मुश्किल था. यह हमेशा एशिया कप की तैयारी के बारे में था. मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने अधिकतर लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं और एशिया कप के लिए तैयार हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
;